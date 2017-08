TT: De Boer haalt Fosu-Mensah en aast op Luuk de Jong

De vraag is hoe PSV het vertrek van Pröpper gaat opvangen. Hoofdcoach Phillip Cocu ziet na Andrés Guardado nu nóg een middenvelder wegvallen. Het is aannemelijk dat PSV op zoek gaat naar een vervanger.



,,We gaan daar goed naar kijken. Er zijn er al een aantal vertrokken bij ons", zei Cocu na het oefenduel met FC Augsburg (0-0). Ook Siem de Jong, Oleksandr Zinchenko en Rai Vloet vertrokken deze zomer al. ,,We zullen op de markt gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar dan moet het wel iemand zijn die een absolute versterking voor de selectie is. Als dat niet het geval is, dan moeten we kijken hoe we het invullen met wat we nu al hebben", aldus Cocu.