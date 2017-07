TT: Giroud 'top target' voor Koeman, Dolberg zit goed bij Ajax

Giroud 'top target' voor Everton

Olivier Giroud staat volgens de Daily Mail bovenaan het verlanglijstje van Ronald Koeman. Voor de spits dreigt opnieuw een seizoen als pinchhitter bij Arsenal, nu Alexandre Lacazette op het punt staat een langdurig contract bij de Gunners te ondertekenen. Everton hoopt de Franse targetman (30) met het vooruitzicht op meer speeltijd naar Goodison Park te halen. De club speelt daarmee in op een mogelijk vertrek van Romelu Lukaku. Giroud, die ook in de belangstelling van West Ham United staat, zou zo'n 23 miljoen euro kosten. Everton is ook bezig met de terugkeer van Wayne Rooney. De bij de Toffees opgeleide aanvaller zit bij Manchester United op een dood spoor. Verschillende Engelse media melden vandaag dat Everton haast maakt met het huren van de 31-jarige Rooney. Hij verruilde zijn jeugdliefde 13 jaar geleden voor United.

Dolberg: Geen reden om weg te gaan

Kasper Dolberg is terug in Zillental, waar het vorig jaar allemaal voor hem begon. Als broekie mocht hij mee op trainingskamp met het eerste van Ajax. Een paar maanden later was hij niet meer weg te denken uit de spits van de Amsterdammers.



Marc Overmars liet eerder weten dat Dolberg, in beeld bij de Europese top, niet te koop is. Dat vindt Dolberg prima, liet hij in Oostenrijk weten. ,,Ik ben gelukkig hier dus er is geen reden om weg te gaan."