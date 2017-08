TT: Real wil De Gea ruilen tegen Bale, Dembélé gaat voor Barcelona

Vertrekclausule Ronaldo 1 miljard, Messi mag voor ‘slechts’ 300 miljoen weg

2 augustus Niemand verwachtte dat een club 222 miljoen euro op tafel zou leggen voor Neymar. Nu dat bedrag PSG niet afschrikt om Neymar bij Barcelona weg te kapen, is het interessant om te zien welke vertrekclausules andere sterren in het Spaanse voetbal hebben. Gelimiteerde transfersommen in contracten zijn in de Primera División verplicht.