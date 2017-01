TT: Kluivert haalt Guedes naar PSG, Coutinho langer bij Liverpool

Liverpool is een nieuw contract overeengekomen met de Braziliaan Philippe Coutinho. De aanvallende middenvelder, die nadrukkelijk in verband gebracht werd met een overstap naar FC Barcelona, ligt nu tot de zomer van 2022 vast op Anfield.



De 24-jarige Coutinho wordt volgens Engelse media met een salaris van 232.000 euro per week de absolute topverdiener bij Liverpool, de huidige nummer 4 in de Premier League. ,,Ik ben ontzettend blij met mijn nieuwe contract. Ik ben Liverpool enorm dankbaar en daarom wil ik hier ook blijven."



,,Ik heb dit contract getekend om hier nog jaren te blijven voetballen. Het is nog elke keer een eer om dit shirt aan te mogen trekken. Deze club verwelkomde me met open armen toen ik van Internazionale kwam en ik beloof dat ik elke dag hard blijf werken om beter te worden."



Liverpool nam Coutinho in januari 2013 voor een bedrag van zo'n 13 miljoen euro over van Internazionale, waar de jonge Braziliaan nauwelijks aan de bak kwam. In Engeland groeide de technicus al snel uit tot één van de smaakmakers in de Premier League.