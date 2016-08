TT: Lens in Istanboel om transfer af te ronden, 'Vako' op weg naar Legia

Riechedly Bazoer staat twee dagen voor het sluiten van de transfermarkt opnieuw in de belangstelling van buitenlandse clubs. Dat vertelde de middenvelder van Ajax maandag voordat hij zich in Noordwijk meldde in het trainingskamp van Oranje voor de komende interlands met Griekenland en Zweden. ,,Er spelen weer wat dingen'', erkende hij.



,,Vorig seizoen was er interesse voor mij en nu weer'', zei Bazoer. ,,Maar ik wil me vooral op het Nederlands elftal concentreren. Bij Ajax ben ik nu even geslachtofferd door de trainer. Peter Bosz heeft me verteld dat hij me de afgelopen weken niet zo goed vond spelen. Daarom zat ik op de bank. Ik ben blij dat ik wel voor Oranje ben opgeroepen. Ik heb een moeilijke voorbereiding gehad met een blessure. Het team draaide ook niet. Maar voor transfers moet je bij mijn broer zijn, hij is mijn zaakwaarnemer.''



Volgens Irchandly Bazoer heeft zijn broertje de hele zomer al niet over belangstelling te klagen. ,,En het is misschien wel zo dat we nu anders naar een aanbieding kijken omdat het op het middenveld van Ajax drukker is geworden'', zei hij. ,,Aan de andere kant is de transfermarkt nog maar twee dagen open. En we gaan zeker geen overhaaste beslissingen nemen. Dan blijft hij gewoon bij Ajax en moet hij zich maar weer terug knokken in de basis.''



De negentienjarige Bazoer weigerde een half jaar geleden een aanbieding van Napoli. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, vertelde zondag waarom hij middenvelder Hakim Ziyech alsnog van FC Twente naar Amsterdam wil halen. ,,Ik heb het idee dat er nog rare dingen kunnen gebeuren en er nog wel een paar spelers vertrekken'', zei Overmars.