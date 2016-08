TT: Lens op weg naar Fenerbahçe, Feyenoord uitgewinkeld

De transferwindow is nog maar een paar dagen geopend. Willen clubs zich toch nog versterken in het al lopende seizoen - of juist af van dat vijfde wiel aan de wagen - dan begint de tijd te dringen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk volgen we al het nieuws, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Ten Hag: Haller blijft bij Utrecht

Trainer Erik ten Hag gaat er vanuit dat Sébastien Haller bij FC Utrecht blijft. ,,Er is altijd belangstelling voor hem, maar hij kan hier nog veel beter worden. Hij kiest op dit moment nog steeds voor Utrecht en daar ben ik blij mee. Hij hoeft ook niet weg, want we hebben genoeg verkocht in deze transferperiode'' , aldus Ten Hag tegen FOX Sports na het duel met Vitesse (1-1).



De Guzman naar Chievo

Napoli verhuurt komend seizoen Jonathan de Guzman aan Chievo Verona. De Italiaanse club uit de Serie A meldde vandaag de overgang van de veertienvoudig Nederlands international. Verona krijgt de mogelijkheid de 28-jarige middenvelder te kopen aan het einde van het seizoen. Lees hier meer.

Jeremain Lens op weg naar 'Fener'

Jeremain Lens lijkt op weg naar Turkije. Volgens Turkse media wordt de aanvaller van Sunderland bij Fenerbahçe herenigd met Dick Advocaat, die hem vorig jaar van Dynamo Kiev naar de Engelse Premier League-club haalde. Advocaat is sinds een dikke week in Istanboel trainer van de club van Robin van Persie en Gregory van der Wiel. Fenerbahçe stuit in de Europa League op Feyenoord.

Feyenoord klaar

Feyenoord is klaar op de transfermarkt. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst komt er de komende week geen nieuwe speler naar De Kuip, ook als Sven van Beek langer uit de roulatie blijft dan verwacht.

Raphaël Varane voelt niets voor een transfer naar Manchester United. Volgens het dagblad The Sun heeft de 23-jarige Franse verdediger van Real Madrid zijn neus opgehaald voor een aanbod van zijn oude coach José Mourinho. De Portugese opvolger van trainer Louis van Gaal beloofde hem een salarisverdubbeling als hij naar Engeland zou komen.



Varane kon in Manchester 195.000 euro per week gaan verdienen, maar gaf er na een kort gesprek in Madrid de voorkeur aan onder de hoede van Zinedine Zidane te blijven. Het lukte de Mancunians eerder wel Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba naar Old Trafford te halen.

Logo AD Volledig scherm © Pro Shots Wolverhampton Wanderers haalt Gladon

Wolverhampton Wanderers heeft de transfer van Paul Gladon afgerond. De 24-jarige aanvaller, die bij Heracles nog een contract had tot 2018, tekent in Engeland een driejarig contract met een optie voor één seizoen.



Gladon verruilde vorig jaar Sparta voor Heracles. Bij de Almelose club scoorde hij 4 keer in 24 competitiewedstrijden.



Zinchenko komt, Jozefzoon niet naar Union Berlin

PSV heeft een akkoord bereikt met Manchester City over Oleksandr Zinchenko. De 19-jarige Oekraïner, een linkspoot die uit de voeten kan in de aanval en op het middenveld, komt op huurbasis voor een jaar naar Eindhoven.



Florian Jozefzoon is er nog niet in geslaagd om een andere club te vinden. De vleugelaanvaller, die zijn kans op speeltijd ziet reduceren door de komst van Zinchenko, had zijn zinnen gezet op Union Berlin. Daar ging hij afgelopen zondag ook op bezoek. De club uit de tweede Duitse Bundesliga heeft zijn zaakwaarnemer echter laten weten te kiezen voor een andere optie.

Arsenal-aankoop wordt al weer verhuurd

Takuma Asano wordt door Arsenal verhuurd aan Tweede Bundesligaclub VfB Stuttgart. De Japanner, die op de Olympische Spelen twee keer scoorde, krijgt geen werkvergunning in Engeland en kan daardoor niet aan de slag in Londen. De 21-jarige aanvaller tekende in juli een contract bij Arsenal. Hij kwam over van Sanfrecce Hiroshima.

'Gabigol' is geland, Joao Mario onderweg naar Milan

De eerste twee nieuwe aanwinsten van Frank de Boer bij Inter dienen zich aan. Spits Gabriel Barbosa is geland in Milaan, zo meldt Internazionale op Twitter. En ook de Portugees Joao Mario is onderweg.



Barbosa, voetbalnaam Gabigol of Gabriel, komt over van Santos en won afgelopen maand goud met het Braziliaans olympisch elftal in Rio de Janeiro.



Joao Mario werd afgelopen juli Europees kampioen met Portugal. Hij speelde in de finale tegen Frankrijk mee. Mario komt over van Sporting Clube de Portugal.

Bas Dost gaat verder bij Sporting

Logo AD Volledig scherm Bas Dost. © Photo News Bas Dost zet zijn carrière voort bij Sporting Clube de Portugal. Dit melden diverse Portugese media vrijdag. Met zijn overgang van het Duitse VfL Wolfsburg naar Portugal zou een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid zijn. De 27-jarige Dost tekent een contract tot en met 2020 en gaat per seizoen 1,8 miljoen euro verdienen. Hij wordt bij Sporting aangetrokken als vervanger van Islam Slimani, die de club gaat verlaten. Dost mag vertrekken bij Wolfsburg en werd al met diverse clubs in verband gebracht.

Van der Struijk naar Dundee United

Frank van der Struijk vervolgt zijn loopbaan bij Dundee United. De voormalig Willem II'er (31) tekent een contract voor een jaar bij de Schotse club. Dat meldt de Schotse krant The Courier. De verdediger komt bij de Schotse club Nick van der Velden tegen. De twee speelden afgelopen seizoen nog samen bij Willem II. Van der Struijk hield de afgelopen weken zijn conditie op peil bij ODC in Boxtel.

Aquilani keert terug naar Italië

Alberto Aquilani keert terug naar Italië. De 32-jarige middenvelder speelde vorig seizoen voor Sporting Lissabon en vertrekt nu transfervrij naar Pescara, dat vanuit de Serie B promoveerde naar de Serie A. Aquilani begon zijn loopbaan bij AS Roma. Na zeven seizoenen maakte hij in 2007 voor een bedrag van 20 miljoen euro de overstap naar Liverpool. In Engeland slaagde hij niet, waarna Liverpool hem verhuurde aan AC Milan en Juventus. Van 2012 tot 2015 speelde Aquilani voor Fiorentina.

FC Twente haalt Pools international

De Poolse middenvelder Mateusz Klich zet vrijdag zijn handtekening onder een driejarig contract bij FC Twente. De Pool komt over van 1. FC Kaiserslautern, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Klich had in Kaiserslautern nog een contract tot medio 2018. De middenvelder speelde in het verleden onder meer voor VfL Wolfsburg en PEC Zwolle. De 26-jarige Klich is tienvoudig international voor Polen.

West Ham United haalt Fernandes

West Ham United heeft zich versterkt met de Zwitser Edimilson Fernandes. De twintigjarige aanvallende middenvelder, een neefje van Zwitsers international Gelson Fernandes, komt voor een bedrag van zo'n 6 miljoen euro over van FC Sion. Fernandes scoorde in 48 duels voor de Zwitserse club twee treffers.



West Ham United zou ook 28 miljoen hebben geboden voor de Italiaanse spits Simone Zaza van Juventus. Donderdagavond verslikte West Ham United zich voor de tweede keer in twee jaar tijd in het Roemeense Astra Giurgiu, waardoor de Londenaren zich wederom niet plaatsten voor de groepsfase van de Europa League.

Southampton wil buidel trekken voor Boufal

Logo AD Volledig scherm Sofiane Boufal. © ProShots Southampton zou de Marokkaanse international Sofiane Boufal willen overnemen van het Franse Lille. Boufal, geboren in Parijs, maakte in januari 2015 de overstap van Angers naar Lille. In 43 wedstrijden voor de club uit het noorden van Frankrijk scoorde hij 14 keer.



Op 26 maart van dit jaar maakte Boufal zijn debuut voor de nationale ploeg van Marokko in de wedstrijd tegen Kaapverdië. De Engelse sportmedia spreken over een bedrag van zo'n 23 tot 25 miljoen euro, maar volgens het Franse L'Equipe zou Southampton 'slechts' 16 miljoen euro overhebben voor Boufal. Eerder deze zomer toonde Watford ook al interesse in Boufal, maar zij zagen een bod van 14 miljoen euro geweigerd door Lille.

Barcelona verhuurt Samper aan Granada

FC Barcelona verhuurt Sergi Samper voor de rest van dit seizoen aan Granada. De 21-jarige middenvelder maakte vorig seizoen zijn debuut in de Primera Division, maar op het middenveld van de kampioen van Spanje is voorlopig nog geen vaste plek voor Samper. Bij Granada CF, de nummer 16 van het afgelopen seizoen in La Liga, mag Samper ervaring op gaan doen.