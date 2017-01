TT LIVE: ADO huurt El Khayati van QPR, Feyenoorder naar Almere

Spartaan Finn Stokkers naar Fortuna

Fortuna Sittard heeft Finn Stokkers (20) voor de rest van het seizoen vastgelegd. De aanvaller komt over van Sparta Rotterdam, waar zijn doorlopende contract is ontbonden. Stokkers speelt dinsdagavond in het oefenduel met SC Susteren nog niet met zijn nieuwe club Fortuna mee.



De naam Finn Stokkers staat in de geschiedenisboeken van Sparta geschreven. Als zeventienjarige scoorde hij bij zijn debuut in het betaald voetbal. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Sparta in het betaald voetbal. Vorig seizoen scoorde Stokkers in de Jupiler League in 28 duels driemaal. Dit seizoen kwam de aanvaller in de eredivisie slechts eenmaal in actie.