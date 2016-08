TT LIVE: Ajax zet Serero in etalage, Sevilla huurt Sirigu

Brahimi kan recordaankoop Everton worden

Ronald Koeman hoopt woensdag nog Algerijns international Yacine Brahimi te begroeten bij Everton. De Engelse club staat op het punt de aanvaller over te nemen van FC Porto voor een transferbedrag dat kan oplopen tot 41 miljoen euro. Volgens The Guardian zijn de onderhandelingen tussen beide clubs vrijwel afgerond. De komst van Brahimi zou de duurste transfer ooit van Everton betekenen. Brahimi is geboren in Parijs en belandde via Stade Rennes en Granada in 2014 voor een transfersom van 6 miljoen euro bij FC Porto. Een groot deel van dat bedrag werd betaald door de investeringsgroep Doyen.