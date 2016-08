TT LIVE: Bony naar Stoke City, Besiktas haalt drie spelers

Locigno kondigt vertrek naar Go Ahead Eagles aan

De Belg Sébastien Locigno (20) heeft via Facebook zijn komst naar Go Ahead Eagles aangekondigd. ,,Nouveau départ! Direction la Eredivisie et Go Ahead Eagles!”, staat er in het Frans te lezen op de Facebookpagina van Locigno. De club heeft zijn komst bevestigd.



De club uit Deventer huurt de rechtsback, die ook als flankaanvaller inzetbaar is, voor de rest van het seizoen van KV Oostende. De Belg met Italiaanse roots doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht en Standard Luik en trad in 2013 in dienst van AA Gent. In januari van dit jaar verkaste hij naar Oostende, waar de meervoudige jeugdinternational een contract tot medio 2019 ondertekende.



Volgens Het Laatste Nieuws neemt Go Ahead ook Yannick Loemba (26) over van Oostende.