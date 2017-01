TT LIVE: Krul bevestigt interesse Watford, geen transfers Arias en Pröpper

Wigan baalt van Wildschut

Wigan Athletic baalt van het gedrag van Yanic Wildschut, die vorig jaar voor één miljoen euro werd overgenomen van Middlesbrough. De aanvaller uit Amsterdam, die in Nederland speelde voor VVV, PEC Zwolle, Heerenveen en ADO, diende de voorbije weken na een sterke erste seizoenshelft een transferverzoek in. Norwich City en Derby County wapperden met de buidel (naar verluist rond de zeven miljoen euro), maar Wigan wil er niets van weten. ,,We zijn zwaar teleurgesteld in Yanic'', zegt Wigan-voorzitter David Sharpe in Wigan Today. ,,Wij hebben het vorig jaar met hem aangedrufd, voor een voor ons flink bedrag. Sindsdien is hij een enrome aanwinst gebleken. Dan verwachten we iets meer loyaliteit, en niet dat Yanic nu ineens weg wil. Dat doe je niet!''