TT LIVE: Osmanlispor nieuwe club van Maher

Osmanlispor nieuwe club van Adam Maher

Adam Maher vervolgt zijn carrière voorlopig in Turkije. De middenvelder van PSV wordt voor een seizoen verhuurd en heeft gekozen voor een verblijf bij Europa League-deelnemer Osmanlispor, zo schrijft De Telegraaf. Wel moet hij woensdag ter plekke nog de gebruikelijke procedures afronden.



Maher laat daarmee onder meer interesse van AS Roma schieten. De Italianen leken dinsdag de belangrijkste gegadigde voor Maher, maar meldden zich uiteindelijk domweg te laat omdat hij zijn keuze al voor de Turken had gemaakt. Gisteravond werd al duidelijk dat het veel genoemde Fenerbahçe ook niet de nieuwe werkgever van Maher zou worden.



Met Osmanlispor kiest Maher voor een club waar hij op voorhand vermoedelijk meer kans op speeltijd heeft dan bij de andere, grotere namen. Tijdens de voorbereidingsperiode bij PSV gaf Maher al aan dat dat voor hem een belangrijk argument is. Bij PSV was hij op een zijspoor beland en hoefde hij niet meer te rekenen op een plek in het eerste elftal. Vanmorgen is er waarschijnlijk al definitieve duidelijkheid over de afronding van de deal.