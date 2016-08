TT LIVE: Spurs wil Sissoko, Bony naar Stoke City

ADO laat Gehrt gaan

Mathias Gehrt vertrekt per direct bij ADO Den Haag. De club en de Deense middenvelder hebben in onderling overleg besloten het nog doorlopende contract te ontbinden. De 24-jarige Gehrt had in Den Haag nog een overeenkomst tot de zomer van 2017. "De situatie van Mathias in Den Haag was verre van ideaal", zegt trainer Zeljko Petrovic in een reactie. "Mathias is lang geblesseerd geweest en heeft zich door grote inspanning teruggeknokt. Alleen nu moet hij wel gaan spelen. En met de huidige concurrentie op het middenveld wordt dat lastig. Mathias heeft zich altijd een echte prof getoond en ik gun hem een andere club en situatie."