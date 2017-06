TT: Lukaku mag voor 100 miljoen weg, transferverbod Atlético

Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Atlético mag nog steeds niemand kopen

Atlético Madrid kan ook de komende transferperiode geen spelers kopen. Het internationaal sporttribunaal CAS handhaafde vandaag de straf die de Spaanse club eerder van wereldvoetbalbond FIFA kreeg wegens het overtreden van de regels bij het aantrekken van spelers onder 18 jaar. Net als stadgenoot Real Madrid mocht Atlético twee transferperiodes niet actief zijn op de spelersmarkt. Na de eerste periode afgelopen winter bracht het CAS die straf bij Real terug tot één periode.

De club van trainer Diego Simeone zegt zich aan de regels te hebben gehouden, noemt de uitspraak ,,unfair'' en verklaart dat het ,,onherstelbare schade'' lijdt. Zeker als aanvaller Antoine Griezmann vertrekt heeft Atlético behoefte aan versterking. De geldstraf van zo'n 825.000 euro werd wel met een kleine drie ton teruggebracht. Het CAS sprak in een toelichting steun uit aan de FIFA met de bescherming van minderjarige voetballers.

Man City haalt doelman Ederson van Benfica

De Braziliaanse doelman Ederson Moraes gaat van Benfica naar Manchester City. Met de overgang is, zo meldt de Portugese club vandaag, een transfersom van 40 miljoen euro gemoeid. Daarmee is Ederson de op één na duurste keeper achter de Italiaan Gianluigi Buffon, voor wie Juventus in 2001 40,2 miljoen euro betaalde.

De Engelse topclub heeft de komst van de doelman nog niet bevestigd. City beleefde ondanks de komst van topcoach Pep Guardiola en tal van investeringen geen goed seizoen. Het nam inmiddels middenvelder Bernardo Silva al over van AS Monaco. De club had ook gen gelukkige hand in de keuze voor de keepers. Joe Hart werd uitgeleend, Claudio Bravo overtuigde niet en Willy Caballero kreeg geen nieuw contract aangeboden.

Volledig scherm Ederson. © AFP Volgens Benfica verdwijnt een derde van de transfersom naar niet nader genoemde 'derde partijen', iets wat mogelijk door Engelse instanties nader zal worden bekeken.

'Lukaku mag weg voor honderd miljoen'

Everton is bereid Romelu Lukaku (24) te laten gaan als er een bod komt van ruim honderd miljoen euro. ,,Die toezegging heeft hij'', zegt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in Engelse media. De Belg maakte dit seizoen 25 doelpunten in 36 wedstrijden in de Premier League voor de ploeg van coach Ronald Koeman.

Volgens Raiola heeft zich vooralsnog geen club gemeld. ,,Maar als ik de geluiden in de markt hoor gaat dat zeker gebeuren. Ik denk ook dat deze prijs reëel is. Everton krijgt een mooi bedrag en Lukaku kan een logische volgende stap maken in zijn loopbaan.''

Volledig scherm Romelu Lukaku © Getty Images

FC Utrecht strikt Dessers

FC Utrecht heeft Cyriel Dessers binnen. De 22-jarige spits komt over van NAC en tekent voor drie seizoenen. Utrecht heeft daarna nog een optie op verlenging. De Belgisch-Nigeriaanse spits schoot NAC vorige week naar de eredivisie, maar een akkoord met Utrecht was op dat moment al in de maak, zoals deze krant al eerder meldde. De Domstedelingen gaan met Dessers Europa in, maar zonder Sébastien Haller en Richairo Zivkovic. Zij gaan naar Eintracht Frankfurt en KV Oostende.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © Kay int Veen

Begois verruilt PEC voor FC Groningen

De Belgische doelman Kevin Begois stapt over van PEC Zwolle naar FC Groningen. Begois (35) komt transfervrij over en tekende een contract voor een jaar, met een optie voor nog een jaar bij zijn nieuwe club, meldde FC Groningen vandaag.

Begois wordt tweede doelman achter eerste keus Sergio Padt. Ook in Zwolle vervulde hij en reserverol, achter Mickey van der Hart. Daarvoor kwam hij uit voor KV Mechelen, Roda JC, VVV-Venlo, Helmond Sport en FC Den Bosch.

Volledig scherm © Ed van de Pol

'Veteraan' Bruno Alves naar Rangers

Bruno Alves zet zijn loopbaan volgend seizoen voort bij Glasgow Rangers. De 35-jarige 'voetbalveteraan' tekende in de Schotse stad een contract voor twee jaar. ,,Ik heb nog steeds de motivatie om prijzen te winnen'', zo lichtte de 89-voudig Portugees international zijn overstap toe.



De verdediger speelde afgelopen seizoen in de Italiaanse Serie A voor Cagliari. Hij begon ooit als professional bij FC Porto.

Rangers FC on Twitter A GREAT FIRST SIGNING: Pedro Caixinha is thrilled that Bruno Alves has agreed to sign a two-year deal with Rangers https://t.co/htwdmW9XiU

Oostende hengelt naar Zivkovic

Richairo Zivkovic wacht een mogelijke overgang naar KV Oostende. De Belgen plaatsten zich deze week voor het eerst voor de Europa League en zij naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen. De kans dat de 20-jarige spits bij FC Utrecht blijft, hij wordt gehuurd van Ajax, is klein. Zivkovic staat nog tot 2019 onder contract in Amsterdam.

Volledig scherm Richairo Zivkovic © Beeldboot/Gertjan Kooij

City wil 57 miljoen euro neertellen voor Van Dijk

Volledig scherm Virgil van Dijk. © Tom Dulat Manchester City bereidt een megabod voor op Virgil van Dijk, meldt The Times. City zou bereid zijn om 57 miljoen euro neer te tellen voor de centrale verdediger van Southampton. Mocht deze transfer doorgaan, dan is Van Dijk in één klap de duurste Nederlandse voetballer aller tijden. Dit record staat tot nu toe op naam van Marc Overmars, die in 2000 voor 40 miljoen euro door Barcelona van Arsenal werd gekocht.



Van Dijk zou in Manchester een contract voor vijf jaar kunnen tekenen. Hij kan er het viervoudige verdienen van zijn huidige inkomsten. City heeft echter concurrentie van Liverpool en Chelsea, die ook zeer gecharmeerd zijn van de 25-jarige verdediger.



Van Dijk kwam de tweede seizoenshelft nauwelijks in actie vanwege een enkelblessure.



Zlatan wil verlengen bij United

Zlatan Ibrahimovic wil in beginsel zijn contract bij Manchester United verlengen. Volgens zaakwaarnemer Mino Raiola heeft dat voor de Zweed de voorkeur. ,,Hij heeft aanbiedingen van andere grote clubs, maar in Manchester blijven is vooralsnog zijn eerste optie.''

Het afgelopen seizoen, zijn eerste in de Premier League, verliep voor Ibrahimovic succesvol. Hij scoorde 28 keer in 46 wedstrijden voor Manchester, waar hij een contract voor een jaar had. Een zware knieblessure maakte al in april een eind aan zijn seizoen.

,,Hij wil in Engeland blijven, hij wil aan de top blijven, als hij het gevoel heeft bij United belangrijk te zijn, waarom zou hij dan niet verlengen?'', vroeg Raiola zich af voor de Engelse radio. ,,Maar op de eerste plaats wil Zlatan weer helemaal fit worden. Dan zien we verder.''