TT: Mahrez wil vertrekken bij Leicester, Heerenveen houdt poot stijf

Riyad Mahrez heeft bij Sky Sports aangegeven dat hij deze zomer nog wil vertrekken bij Leicester City. De middenvelder was één van de leidende krachten toen The Foxes twee seizoenen geleden zeer verrassend de Premier League wonnen.



Momenteel heeft enkel AS Roma een bod uitgebracht, maar meerdere teams zouden geïnteresseerd zijn in de Algerijn. ,,Ik weet dat Roma kwam, maar dat bod werd niet geaccepteerd. Daar kan ik verder weinig aan doen. Het is een geweldige club waar ik mee zou willen praten, maar dat kan niet totdat Leicester het accepteert."



,,Leicester weet wat ik wil", gaat Mahrez verder. ,,Maar ik zal altijd mijn uiterste best doen voor de club. Dat heb ik altijd gedaan. We zien wel wat er nog gaat gebeuren. Er is nog een maand te gaan in deze transferperiode."