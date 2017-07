TT: Martins Indi op weg naar Crystal Palace, opvallende transfer Bonucci

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

'Mourinho mag nog minstens 100 miljoen uitgeven'

Manchester United heeft deze transferperiode al flink in de buidel getast voor Romelu Lukaku en Victor Lindelöf. Maar de koek is nog lang niet op in het Theatre of Dreams. Volgens The Sun mag trainer José Mourinho nog minstens 100 miljoen euro uitgeven. Mogelijk wordt een aanzienlijk deel van deze som besteed aan Inter Milan-middenvelder Ivan Perisic. Bovendien schijnt United nog op zoek te zijn naar een centrale verdediger.

Bayern stalt Gnarby bij Hoffenheim

Volledig scherm Gnabry in actie tegen Spanje op het EK Onder-21. © Getty Images Serge Gnabry speelt komend seizoen op huurbasis voor Hoffenheim. De middenvelder, vandaag 22 jaar geworden, werd een maand geleden voor acht miljoen euro door de Duitse kampioen overgenomen van Werder Bremen. Gnabry kan op verschillende posities op het middenveld en op de vleugel uit de voeten. Hij won afgelopen maand met de Duitse beloften het EK Onder-21.

Jakubiak krijgt contract bij Heracles

Sebastian Jakubiak heeft een contract bij Heracles Almelo verdiend. De 24-jarige Duitse voetballer was de afgelopen weken op proef en maakte indruk op de technische staf. Jakubiak ondertekent bij Heracles een overeenkomst voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar.

De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Hamburger SV, en speelde daarna voor Sankt Pauli en SV Rödinghausen in de Regionalliga.

Eerder deze transferperiode versterkte Heracles zich met Bart van Hintum, Dries Wuytens, Dario van den Buijs, Paul Gladon en Jamiro Monteiro.

Bakkali verhuist naar Deportivo

Zakaria Bakkali verlaat vervolgt zijn carrière bij Deportivo La Coruña, waar hij een seizoen op huurbasis zal spelen.

De Marrokaanse Belg, nog altijd maar 21, kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Valencia en hoopt zijn nog jonge carrière dan ook nieuw leven in te blazen bij de nummer 16 uit Spanje.



Bakkali begon veelbelovend bij PSV: in zijn debuutjaar in 2013 werd hij de jongste speler ooit die een hattrick wist te scoren in de eredivisie. In 2015 verhuisde hij naar Valencia, waar hij de afgelopen twee seizoenen vooral tevreden moest zijn met een rol op de bank.



Bakkali speelde ook twee keer voor de Belgische nationale ploeg.

Volledig scherm © Photo News

Bonucci op ramkoers met Juventus

Leonardo Bonucci trekt de deur bij Juventus achter zich dicht en vervolgt zijn carrière hoogstwaarschijnlijk AC Milan, zo meldt The Guardian.

De 30-jarige verdediger speelde zeven jaar voor de Oude Dame en wordt gezien als één van de beste verdedigers ter wereld. Juve zou 40 miljoen euro vragen voor Bonucci, eventueel zelfs lager als Milan Mattia De Sciglio in de deal betrekt.

Dat is een stuk lager dan vorige zomer, toen Juventus een prijskaartje van 60 miljoen op het hoofd van Bonucci plakte. De Italiaanse international, die 70 keer het shirt van de Azurri aantrok, leefde al langer in onvrede met Juve-coach Max Allegri.



Bonucci stapte in 2010 over van Bari naar Juventus en heeft ondertussen een enorme staat van dienst in Italië. Hij won zes opeenvolgende landstitels, drie opeenvolgende Italiaanse bekers en bereikte twee keer de Champions League-finale.

Volledig scherm © Photo News

Martins Indi heeft akkoord met Crystal Palace

Volledig scherm © Getty Images Bruno Martins Indi heeft een principeovereenkomst getekend bij Crystal Palace, zo meldt Sky Sports.



Alvorens een contract te tekenen moet de Nederlandse international nog medische testen ondergaan. Ook moeten beide partijen het nog eens worden over de financiële kant van de zaak.



Martins Indi speelde vorig seizoen op huurbasis voor Stoke City, dat hoopte de verdediger te kunnen houden. Eerder speelde de 25-jarige Martins Indi voor Porto en Feyenoord. Ook kwam hij 34 keer uit voor het Nederlands elftal.

Real Madrid trekt uitblinker van EK-21 aan

Real Madrid heeft de talentvolle spelverdeler Dani Ceballos overgenomen van Real Betis. De club uit Sevilla ontvangt naar verluidt 16,5 miljoen euro voor de Spaanse jeugdinternational. Lees hier meer.



'Maldini van De Koel' op proef bij FC Oss

Volledig scherm Niels Fleuren in het shirt van FC Emmen. © Proshots Niels Fleuren is de komende dagen op proef bij FC Oss. De verdediger zit sinds deze maand zonder club, nadat zijn contract bij FC Emmen niet werd verlengd. Fleuren speelde eerder dertien jaar bij VVV-Venlo, waar hij de onvergetelijke bijnaam 'De Maldini van De Koel' verwierf.

Kagawa verlengt tot 2020 bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund on Twitter 👍 Borussia Dortmund verlängert mit @S_Kagawa0317 bis 2020 #Kagawa2020 #asiatour https://t.co/0u4xV38JdP Borussia Dortmund heeft Shinji Kagawa langer aan zich gebonden. De Japanner ligt nu tot 2020 vast bij de club van trainer Peter Bosz. De Aziaat kwam in 2014 terug bij Dortmund, na een tweejarig verblijf bij Manchester United. Opvallend: Borussia maakte de verlenging van Kagawa bekend terwijl het team in Japan op oefenstage is. Geen toevalstreffer, dus. Onder toeziend oog van liefst 150 Japanse journalisten ging de international nader in op zijn contractverlenging.

Golla wil weg, Ofosu is weg bij NEC

Wojciech Golla is bezig aan zijn laatste dagen bij NEC. De Poolse verdediger heeft bij de leiding van de Nijmeegse eerstedivisionist aangegeven te willen vertrekken. Onder meer Cracovia Kraków, Lech Poznan en Legia Warschau zouden belangstelling voor hem hebben. Golla, die twee jaar geleden overkwam van Pogon Szczecin, heeft bij NEC nog een contract tot medio volgend jaar.



,,Als een van de clubs de vraagprijs van NEC betaalt, ben ik weg", liet hij weten. ,,Ik ben nu op een leeftijd dat ik niet op het tweede niveau moet spelen. De eerste divisie is voor mij een stap terug. Dat wil ik niet."

Volledig scherm Wojciech Golla. © Proshots NEC start het nieuwe seizoen in ieder geval zonder Reagy Ofosu. De Gelderse club heeft in goed overleg het contract van de Duitse aanvaller per direct ontbonden. De verbintenis van Ofosu liep nog één jaar door.

Tiendalli duikt op bij Oxford

Volledig scherm Dwight Tiendalli. © pro shots Dwight Tiendalli gaat in Engeland bij Oxford United voetballen. De 31-jarige verdediger zat al een tijd zonder club, sinds hij twee jaar terug transfervrij bij Swansea City vertrok. Oxford United speelt in Engeland op het derde niveau.

Tiendalli voetbalde eerder onder meer bij FC Utrecht en FC Twente. Met die laatste club behaalde de tweevoudig international in 2010 de landstitel.

Real waagt opnieuw poging voor De Gea

Volledig scherm David de Gea. © REUTERS Een zekerheidje tijdens de zomerse transferperiodes: de interesse van Real Madrid in David De Gea. De Daily Mail meldt vandaag dat Real een bod voorbereidt op de goalie van Manchester United. Rond het oefenduel tussen de clubs op 23 juli tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten, zou de Spaanse kampioen op tafel willen met de Europa League-winnaar. United zou zeker 68 miljoen euro verlangen voor De Gea, die nog twee seizoenen onder contract staat op Old Trafford. Het zou hem de duurste doelman aller tijden maken.

Watford shopt bij Chelsea