TT: Dijks toch naar Norwich, AZ wil Noors international

TT: Sparta aast op Oostenrijkse spits, Snodgrass tekent bij West Ham

28 januari De transfermarkt is nog enkele dagen geopend. Willen clubs zich in de jacht op titels of handhaving nog versterken - of juist af van dat vijfde wiel aan de wagen - dan kan dat tot 1 februari. In onze rubriek TransferTalk volgen we dagelijks alle nieuwtjes. Bekijk hier onze rubriek van gisteren.