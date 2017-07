TT: Mourinho houdt deur open voor Zlatan, Arsenal wil Matic

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Arsenal wil Matic

Calcio Mercato meldt dat Arsenal zich wil versterken met Nemanja Matic. De 28-jarige middenvelder is geliefd bij de topclubs, want ook Manchester United en Juventus zouden al hebben geïnformeerd naar de speler uit Servië. Matic hoefde al niet mee op voorseizoen-reis naar China en Singapore, zodat hij op zoek kon naar een nieuwe club.

Sheringham wordt trainer in India

Teddy Sheringham gaat in India werken. De 51-jarige Engelsman wordt trainer van Atlético de Kolkata. Sheringham volgt in Calcutta Jose Francisco Molina op, die de club afgelopen seizoen aan de tweede landstitel in drie jaar hielp. Atlético de Kolkata heeft een samenwerkingsverbang met Atlético Madrid, en speelt ook in dezelfde kleuren. Lees hier meer.

Mourinho houdt deur open voor Zlatan

Zlatan Ibrahimovic kan een nieuw contract bij Manchester United verdienen. Trainer José Mourinho hield vrijdag (plaatselijke tijd), in aanloop naar een oefenwedstrijd tegen Los Angeles Galaxy, de deur voor de geblesseerde Zweedse aanvaller open. ,,We zijn continu in gesprek en praten open over de opties'', aldus Mourinho. ,,Ik sta er zeker voor open.''

Ibrahimovic werd afgelopen seizoen topscorer bij Manchester United. In 46 wedstrijden tekende de oud-speler van Ajax voor 28 doelpunten, waarvan zeventien in de Premier League, tot hij eind april in het Europese duel met Anderlecht een knieblessure opliep. Zlatan liet zich opereren in de Verenigde Staten en heeft zeker een half jaar nodig om te herstellen.

Manchester United versterkte zich inmiddels al met Romelu Lukaku. De Belgische aanvaller kwam voor 85 miljoen euro over van Everton.

Volledig scherm FILE - In this Sunday, Feb. 5, 2017 file photo, Manchester United's Zlatan Ibrahimovic gestures during their English Premier League soccer match against Leicester City at the King Power Stadium in Leicester, England. Zlatan Ibrahimovic has been released by Manchester United after one season at the club. The decision was announced on Friday, June 9 by the Premier League, which published the list of players being retained and released by clubs. (AP Photo/Rui Vieira, file) © AP

Aubameyang kan voor megabedrag naar Chelsea

Niet alleen Manchester United is actief op de transfermarkt. Volgens Daily Mirror wil Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang overnemen van Borussia Dortmund. De aanvaller uit Gabon zou zo'n 75 miljoen euro moeten opleveren.

Volledig scherm epa06081929 Dortmund's Pierre-Emerick Aubameyang reacts on the bench during the second half of a test match between Rot-Weiss Essen and Borussia Dortmund in Essen, Germany, 11 July 2017. EPA/FRIEDEMANN VOGEL © EPA

Schmeichel op weg naar United?

Leicester-doelman Kasper Schmeichel zou volgens Daily Mirror op weg zijn naar een overstap naar een andere Premier League-club. De 30-jarige Deen zou bij Manchester United David de Gea kunnen vervangen, die in de belangstelling staat van Real Madrid.