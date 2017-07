TT: Neefje Seedorf naar Schotland, transfer De Guzman naar Eintracht al rond?

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

De Guzman op weg naar Eintracht

De transfer van Napoli-middenvelder Jonathan de Guzman naar Eintracht Frankfurt zou afgelopen maandag al rond moeten zijn. De Duitse club is echter nog niet met een bevestiging gekomen. Op Twitter gaat wel een foto rond van De Guzman met Eintracht-shirt. De middenvelder, die bij Napoli nog een contract heeft tot de zomer van 2018, moet de achtste aanwinst worden van de bundesligaclub.

Diego Costa toch naar Atlético?

Volledig scherm Diego Costa bij de Spaanse nationale ploeg. © EPA Een transferban weerhoudt Atlético Madrid er niet van om Diego Costa te verleiden tot een terugkeer. Verschillende Spaanse media melden vanavond dat de club al een eerste bod heeft neergelegd bij Chelsea. Het zou om een bedrag gaan van 25 miljoen euro, dat met bonussen nog flink kan oplopen. Chelsea vraagt naar verluidt echter 45 miljoen voor de tot Spanjaard geneutraliseerde Braziliaan, die een moeizame relatie onderhoudt met manager Antonio Conte. Mocht Atlético er in slagen Costa terug te halen naar Vicente Calderon, dan moet de spits in ieder geval tot begin januari vanaf de zijkant toekijken. Dan loopt de transferban van de Spaanse topclub af.

Conti volgende aanwinst Milan

Volledig scherm © Getty Images AC Milan is deze transferzomer vooralsnog zeer actief op de transfermarkt. De club heeft volgens La Gazzetta dello Sport een akkoord bereikt met Atalanta over de transfer van Andrea Conti. Milan betaalt maar liefst 24 miljoen euro voor de vleugelverdediger, die met de Italiaanse beloften op het EK Onder-21 speelde. Eerder legde de club Franck Kessié, Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio, André Silva, Fabio Borini en Hakan Calhanoglu al vast.

Swansea City legt Ajax-talent vast

Kees de Boer (17) staat de komende drie seizoenen onder contract bij Swansea City. Het jeugdproduct van Ajax - en daarvoor FC Volendam - stroomt in eerste instantie in de jeugdopleiding van de Premier League-club in. De Boer, een verdedigende middenvelder, is 'excited' met zijn transfer naar Wales, laat hij op de website van de Swans weten. ,,Ik heb positieve verhalen gehoord van voormalig Ajacied Mike van der Hoorn en Kenji Gorré."

Neefje Seedorf naar Schotland

Collin Seedorf, het 22-jarige neefje van Clarence, zet zijn loopbaan voort op het tweede niveau in Schotland. Inverness Caledonian Thistle neemt de verdediger, die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, over van RKC Waalwijk. Seedorf stond sinds 2014 onder contract bij de Waalwijkers, maar werd nooit een vaste waarde.

Official ICTFC on Twitter Delighted to announce our 4th summer signing....Collin Seedorf #WelcomeSeedorf

Lacazette recordaankoop Arsenal

Alexandre Lacazette vervolgt zijn voetballoopbaan in Londen. De 26-jarige Franse spits van Olympique Lyon ondertekende vandaag een meerjarig contract bij Arsenal, dat volgens Engelse media nog niet eerder zo'n hoog bedrag voor een speler betaalde. Lees verder.

Stam aast op Newcastle-doelman

Reading-coach Jaap Stam hoopt keeper Karl Darlow te kunnen strikken. De 26-jarige doelman had afgelopen seizoen een basisplaats bij de naar de Premier League gepromoveerde ploeg van Rafa Benítez. Op het hoogste niveau gaat Darlow mogelijk zijn plek verliezen. Daarom komt Reading in beeld. Volgens The Sun heeft de club van Stam 5 miljoen pond (5,6 miljoen euro) over voor de sluitpost.

Volledig scherm © Getty Images Benítez beschikt nog over Tim Krul, Rob Elliot en Freddie Woodman. Stam, die er niet in slaagde om Reading naar de Premier League te brengen, ziet keeper Al Al-Habsi naar de Saoedische club Al-Hilal vertrekken.

Real neemt Hernández van Atlético over

Real Madrid neemt Theo Hernández over van stadgenoot Atlético. De negentienjarige Franse linkerverdediger ondertekende vandaag een zesjarig contract bij de winnaar van de Champions League. Volgens Spaanse media betaalt Real 24 miljoen euro voor Hernández, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Deportivo Alavés uitkwam. In de Spaanse bekerfinale tegen FC Barcelona maakte Hernández eind mei het enige doelpunt van Alavés, dat met 3-1 verloor.

Volledig scherm Theo Hernandez (r) namens Deportivo Alavés in actie tegen Mateo Kovacic van Real Madrid. © anp Hernández maakt al sinds 2007 deel uit van de jeugdopleiding van Atlético Madrid.

Denayer op weg naar Lyon

Manchester City rekent niet meer op Jason Denayer. Hij mag niet mee op tournee door de Verenigde Staten. City wil de Rode Duivel opnieuw uitlenen. Denayer heeft een persoonlijk akkoord met Lyon, maar zijn club ziet hem liever naar Girona trekken, de Spaanse promovendus waarin de City-groep zich in wil kopen. Ook Joe Hart, Samir Nasri en Eliaquim Mangala moeten thuisblijven. De Bruyne en Kompany staan wel op de lijst.

FC Eindhoven krijgt Van Leeuwen als nieuwe trainer

Wilfred van Leeuwen is de nieuwe trainer van FC Eindhoven. Van Leeuwen komt over van de amateurs van VVSB, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Hij is de opvolger van Ricardo Moniz, die in mei opstapte.

Robertha van Feyenoord naar Cambuur

SC Cambuur heeft een nieuwe spits. De 19-jarige Nigel Robertha komt transfervrij over van Feyenoord, waar hij nog een contract had tot de zomer van 2018. De jongeling tekent een contract voor twee jaar in Leeuwarden.

Giroud 'top target' voor Everton

Volledig scherm Giroud met de FA Cup. © Getty Images Olivier Giroud staat volgens de Daily Mail bovenaan het verlanglijstje van Ronald Koeman. Voor de spits dreigt opnieuw een seizoen als pinchhitter bij Arsenal, nu Alexandre Lacazette op het punt staat een langdurig contract bij de Gunners te ondertekenen. Everton hoopt de Franse targetman (30) met het vooruitzicht op meer speeltijd naar Goodison Park te halen. De club speelt daarmee in op een mogelijk vertrek van Romelu Lukaku. Giroud, die ook in de belangstelling van West Ham United staat, zou zo'n 23 miljoen euro kosten.



Everton is ook bezig met de terugkeer van Wayne Rooney. De bij de Toffees opgeleide aanvaller zit bij Manchester United op een dood spoor. Verschillende Engelse media melden vandaag dat Everton haast maakt met het huren van de 31-jarige Rooney. Hij verruilde zijn jeugdliefde 13 jaar geleden voor United.

Dolberg: Geen reden om weg te gaan

Kasper Dolberg is terug in Zillental, waar het vorig jaar allemaal voor hem begon. Als broekie mocht hij mee op trainingskamp met het eerste van Ajax. Een paar maanden later was hij niet meer weg te denken uit de spits van de Amsterdammers.



Marc Overmars liet eerder weten dat Dolberg, in beeld bij de Europese top, niet te koop is. Dat vindt Dolberg prima, liet hij in Oostenrijk weten. ,,Ik ben gelukkig hier dus er is geen reden om weg te gaan."

Pienaar keert terug naar vaderland

Steven Pienaar gaat nog even door als prof. De Zuid-Afrikaan, die begin deze eeuw voor Ajax speelde, heeft in zijn vaderland getekend bij Bidvest Wits.

De inmiddels 35-jarige Pienaar tekent voor een jaar, plus een optie voor een extra seizoen, bij de regerend landskampioen. Vorig seizoen kwam de routinier vijftien keer in actie voor Sunderland, waarmee hij uit de Premier League degradeerde.

Real Madrid verhuurt Coentrão aan Sporting Portugal

Real Madrid stalt Fábio Coentrão komend seizoen bij Sporting Lissabon. De vleugelverdediger wordt voor een jaar verhuurd aan de club uit de Portugese hoofdstad.



"Ik ben blij met de mogelijkheid bij deze geweldige club te spelen", meldt de Portugees via zijn Twitter-account. Coentrão staat sinds 2011 onder contract bij Real, maar naarmate de jaren vorderen komt hij steeds minder aan spelen toe. Twee seizoenen geleden werd de aanvallend ingestelde linksback uitgeleend aan AS Monaco.



De 51-voudig international speelde in zijn vaderland eerder bij Benfica, Rio Ave en Nacional. Bij Sporting wordt Coentrão een concurrent van Marvin Zeegelaar.

Fabio Coentrao on Twitter Muito feliz por ter a oportunidade de jogar neste grande clube

Remko Pasveer van PSV naar Vitesse

Remko Pasveer is de zesde versterking van Vitesse. De Arnhemse club plukt de doelman weg bij PSV. De routinier tekent een contract van drie jaar in Gelderland. Lees hier meer.

Willem II strikt keeper Van der Lei

Willem II heeft een derde doelman aan de selectie toegevoegd. Stefan van der Lei, die onlangs vertrok bij FC Groningen, gaat in Tilburg de concurrentie aan met de beoogde eerste doelman Timon Wellenreuther en Mattijs Branderhorst.



Van der Lei was de afgelopen jaren derde keus bij FC Groningen, dat recent besloot het contract van de keeper niet te verlengen. Hij kwam in het verleden enkele wedstrijden uit voor Nederland onder 20- en 21-jaar.

Ilicic ploeggenoot van Hateboer bij Atalanta

Atalanta B.C. on Twitter Benvenuto Josip #Iličić https://t.co/CiVovBzt1A #AtalantaLife 🖤💙#GoAtalantaGo ⚫🔵 #EuAtalanta Atalanta Bergamo heeft de Sloveense middenvelder Josip Ilicic aangetrokken. De 29-jarige international komt over van Fiorentina.



Ilicic stond vier jaar onder contract bij de club uit Florence. Atalanta, dat in de winter Hans Hateboer overnam van FC Groningen, eindigde vorig seizoen verrassend als vierde in de Serie A. Hierdoor speelt de club voor het eerst in 26 jaar weer Europees voetbal.

NEC bereikt overeenstemming met Universitatea Craiova

Volledig scherm Mihai Roman. © Joep Leenen NEC heeft overeenstemming bereikt met de Roemeense club Universitatea Craiova over de verkoop van Mihai Roman. Daarmee keert de spits definitief terug naar zijn geboorteplaats en de club waar hij in 2009-2011 al speelde. In Nijmegen had Roman nog een contract tot juli 2018.

FC Groningen rond met oude bekende van Faber

FC Groningen is een rechtsback rijker. De ploeg van Ernest Faber wordt versterkt met Engelsman Todd Kane, die wordt gehuurd van Chelsea.

De 23-jarige Kane werkte twee seizoenen geleden al samen met Faber bij NEC. In Nijmegen kwam de verdediger destijds tot 31 competitieduels. Aan het eind van zijn verblijf scheurde hij zijn kruisband. Mede hierdoor kwam hij vorig seizoen niet in actie.

Kane kwam in zijn vaderland eerder, eveneens op huurbasis, uit voor Preston North End, Blackburn Rovers, Bristol City en Nottingham Forest.

Bij FC Groningen was de spoeling dun op de rechtsbackpositie. De club raakte in de winterstop Hans Hateboer kwijt aan Serie A-ploeg Atalanta Bergamo. Tom Hiariej vertrok onlangs naar Central Coast Mariners in Australië.

Opnieuw recordtransfer voor Huddersfield Town

De Engelse promovendus Huddersfield Town laat zich gelden op de transfermarkt. De nieuwkomer in de Premier League tikte maandag een recordbedrag af voor aanvaller Steve Mounié.

De 22-jarige spits uit Benin, die overkomt van Montpellier, is dus de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, meldt Huddersfield zelf. Volgens Britse media wordt Mounié voor de lieve som van 13 miljoen euro overgenomen van de Zuid-Franse club.

Mounié, afgelopen seizoen goed voor veertien treffers in de Ligue 1, tekent voor vier jaar bij Huddersfield. Hij zorgt ervoor dat The Terriers voor de derde keer binnen twee weken (!) hun transferrecord breken.

Huddersfield maakte vandaag ook de komst van middenvelder Danny Williams (Reading) en Kasey Palmer (opnieuw geleend van Chelsea) bekend.

Drost weer naar RKC

RKC Waalwijk on Twitter Persbericht│Henrico Drost keert terug op het Waalwijkse nest! Volledige bericht op: https://t.co/Ds822yy6FI. Henrico, welkom terug! Henrico Drost keert terug bij RKC Waalwijk. De club uit de Jupiler League meldde vandaag dat de centrale verdediger voor twee seizoenen heeft getekend. De dertigjarige Drost komt over van Excelsior.



Drost speelde eerder ook al voor RKC Waalwijk. In 2010 verbond hij zich aan de 'Geelblauwen' om na drie seizoenen de overstap te maken naar NAC Breda. In zijn eerste Waalwijkse periode kwam hij tot honderd wedstrijden, drie doelpunten en werd hij in 2010-2011 met RKC kampioen van de eerste divisie.

'Berucht' Real Betis strikt Guardado

Volledig scherm Andrés Guardado. © Thomas Bakker Uitgerekend de club die PSV jarenlang tartte, gaat waarschijnlijk aan de haal met de meest geroutineerde PSV'er. De Eindhovenaren raken Andrés Guardado vermoedelijk snel kwijt aan Real Betis.



De Spanjaarden willen hem naar Sevilla halen en hebben met zowel PSV als het management van Guardado contact opgenomen. Een definitief akkoord hangt in de lucht. PSV vocht tussen 2007 en 2012 jarenlang met Betis om na de verkoop van de Braziliaan Robert de Pinho de Souza (in 2007) de afgesproken transfersom van 3,5 miljoen euro te krijgen. Na gedeeltelijke kwijtschelding en een betalingsregeling kreeg PSV mondjesmaat geld binnen.

Messi verlengt contract bij Barcelona