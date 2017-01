TT: Newcastle wil Krul niet terug, West Ham haalt vervanger Payet

De huurperiode van Tim Krul bij Ajax is niet bepaald op een succesverhaal aan het uitdraaien. De keeper moest bijna de hele eerste seizoenshelft nog revalideren van zijn knieblessure, en nu hij weer fit is komt hij alsnog niet in de plannen van Peter Bosz voor. De coach van de Amsterdammers kiest voor André Onana tussen de palen en Diederik Boer op de bank.



Dus heeft Ajax aan eigenaar Newcastle United aangeboden de huurperiode voortijdig te beëindigen, maar daar heeft trainer Rafa Benitez geen trek in. ,,Ik heb met Rob Elliot, Matz Sels en Karl Darlow drie uitstekende doelmannen'', legt de Spaanse oefenmeester in de Chronicle uit. ,,Zij verdienen allemaal een plek onder de lat. Dat is niet eenvoudig voor mij als trainer, maar ik klaag niet over een luxeprobleem. Of we Krul terughalen? Absoluut niet, we zijn zeer tevreden over onze huidige keepers.''