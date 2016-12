TT: Nieuwe toevoeging groepsgesprek PSV, Mourinho zet deur voor Memphis tóch open

Alexander Büttner verwacht op korte termijn een aanbieding van Vitesse. Manager Aleksandar Bursac heeft deze week namens de Doetinchemmer een telefonisch onderhoud gehad met Mohammed Allach, de technisch directeur van de Arnhemse club. Daarbij is ook de financiële kant van de overeenkomst besproken.



Büttner (27) is in beeld bij Vitesse, nu zijn contract bij Dinamo Moskou is ontbonden.



De Doetinchemmer staat na avonturen bij Manchester United (2012-2014) en de Russische club (2014-2016, met een tussentijds verblijf bij Anderlecht) duidelijk open voor een rentree in Arnhem. Maar er is ook interesse vanuit het buitenland.



Serieus bod



,,Vitesse is concreet en dat is mooi”, verklaart Büttners zaakwaarnemer Bursac. ,,We hebben over de financiële en sportieve kant van een overgang gesproken. Vitesse bereidt nu een serieus bod voor. Dat zal normaliter niet lang op zich laten wachten.”