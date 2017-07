TT: Nuytinck officieel weg bij Anderlecht, Neymar sr. vertraagt transfer

Deze rubriek begint steeds meer weg te hebben van 'Neymar-Talk' en Andrés Iniesta is wel klaar met de geruchten rondom zijn ploeggenoot. ,,Ik heb altijd gezegd dat Neymar in mijn ogen een van de beste spelers ter wereld is en ik hoop dan ook dat hij nog vele jaren bij Barcelona blijft. Maar iedereen heeft het nu over deze zaak, maar wij zouden dat liever anders zien", zei de aanvoerder op een persconferentie in Miami. Iniesta liet weten duidelijkheid te verwachten van de Braziliaan. ,,Neymar moet zich uitspreken."



De transfer van Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain hangt al een tijdje in de lucht maar is nog steeds niet rond. Dat heeft volgens Spaanse media een specifieke reden: de vader van de 25-jarige aanvaller zou de transfer met opzet vertragen. Volgens een clausule in het contract met de Catalaanse club zou Neymar namelijk een loyaliteitsbonus van 25 miljoen ontvangen als hij op 31 juli 2017 nog speler is van Barcelona. De vader van Neymar is op de hoogte van die clausule en is niet van plan de miljoenenbonus te laten lopen.