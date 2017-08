TT: Overmars wil niemand meer laten gaan, El Khayati transfervrij weg bij QPR

De Colombiaanse verdediger Luis Manuel Orejuela , die ruim een week geleden zijn handtekening zette bij Ajax, is onderweg naar Amsterdam. Dat meldt Ajax via de website. De 22-jarige Orejuela heeft voor vijf jaar getekend bij de Amsterdammers. Hij was nog in afwachting van een werkvergunning, maar nu dat is geregeld, zal de aankoop zo snel mogelijk in de hoofdstad arriveren.



Deportivo Cali ontving 3,65 miljoen euro voor de 22-jarige verdediger. De uitwedstrijd van donderdag tegen het Noorse Rosenborg komt nog te vroeg voor Colombiaan. Mogelijk debuteert hij zondag in de selectie van trainer Marcel Keizer in de uitwedstrijd bij VVV-Venlo.



Ajax zit krap in de verdedigers na het vertrek van Davinson Sánchez, Kenny Tete, Jairo Riedewald en Heiko Westermann. Daley Sinkgraven is nog altijd geblesseerd maar traint wel weer individueel. Ajax presenteert nog deze week Maximilian Wöber, een negentienjarige centrumverdediger van Rapid Wien.