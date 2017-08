TT: De Boer blij met huur Fosu-Mensah, Dembélé direct geschorst bij terugkeer in Dortmund

De carrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze zomer bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Palace rondt huur Fosu-Mensah af

Frank de Boer kan definitief over Timothy Fosu-Mensah beschikken. Crystal Palace heeft vandaag de huur van de ManUnited-verdediger afgerond. Hij krijgt rugnummer 24 bij de Londense club.

De Boer wil de veelzijdige voetballer, die in de verdediging en het middenveld kan spelen, gebruiken als rechter centrale verdediger. ,,In het huidige voetbal heb je iemand als Timothy nodig, die snel en fysiek sterk is'', aldus De Boer.

Fosu-Mensah is blij dat hij bij Palace veel speeltijd zal krijgen. ,,Ik ben pas 19 jaar en heb het dus nodig om veel ervaring op te doen. De manager gaf me het idee dat ik direct deel zal uitmaken van het team'', zei de 19-jarige Amsterdammer.

Dembéle biedt geen excuses aan

Ousmane Dembélé is terug in Dortmund. Daar heeft hij volgens Kicker geen verontschuldigingen gemaakt voor zijn opvallende afwezigheid vanochtend op de training. Daarom heeft de club hem per direct geschorst.

Volgens Kicker zou Dortmund een bod op Dembélé, als opvolger van Neymar, inmiddels hebben afgewezen.

Volledig scherm © EPA

AZ is Tankovic kwijt

AZ en Muamer Tankovic zijn van elkaar verlost. De Zweedse aanvaller gaat een contract tekenen bij het Zweedse Hammarby. Vorig seizoen speelde Tankovic nog een belangrijke rol in de overwintering van AZ in de Europa League. Hij maakte tegen Zenit Sint-Petersburg een fraaie treffer. Maar over het algemeen heeft Tankovic zijn belofte in Alkmaar nooit kunnen inlossen. Hij hoefde dit seizoen niet te rekenen op veel speeltijd. De aanvaller speelde sinds 2014 voor AZ dat hem transfervrij overnam van Fulham.

Hannover heeft oogje op Luuk de Jong

PSV-spits Luuk de Jong staat op het lijstje van Hannover 96. Dat heeft technisch directeur Horst Heldt bevestigd tegenover het Duitse tijdschrift Kicker. Lees hier meer. Gisteren zag Crystal Palace af van de voormalige aanvoerder van de Eindhovenaren.

Quekel keert terug bij FC Oss

Volledig scherm Erik Quekel als spits van FC Oss in 2008. © PRO SHOTS Erik Quekel keert terug bij FC Oss. De 30-jarige Ossenaar tekent een contract voor één seizoen en keert zodoende na zeven jaar terug bij de club waar zijn carrière in 2006 begon. Quekel trainde al bijna twee weken mee in Oss en liet zich direct gelden. Hij scoorde drie keer in vier oefenduels en voor de eerste treffer had-ie nog geen halve minuut nodig. De aanvaller, die transfervrij overkomt van De Graafschap, maakte een gretige indruk op trainer Klaas Wels. ,,Erik heeft het nodige gif in zijn spel," legt Wels uit op de site van FC Oss. ,,Hij knokt voor elke bal en gaat voorop in de strijd. Daarnaast begrijpt hij precies wat wij als staf vragen en kan hij ook nog eens goals maken. En daar gaat het om."

Bosz stomverbaasd door ontbreken Dembélé

Dat Ousmane Dembélé door Barcelona begeerd wordt, is geen geheim meer. En dat de Fransman zelf ook heel graag wil gaan ook niet. Eerder verwijderde hij alle uitingen op social media die naar Borussia Dortmund verwijzen, nu is hij ook weggebleven van de training. ,,Ik heb geen idee waar hij was. We hebben hem geprobeerd te bereiken, maar hij gaf geen gehoor," zei Dortmund-trainer Peter Bosz op zijn persconferentie. ,,Gisteren sprak ik hem nog en toen zat hij in Parijs met vrienden. Toen heb ik niks van hem gehoord over een transfer. Ik hoor graag een uitleg van hem waarom hij vandaag niet op de training was." Volgens Kicker zou Dortmund een bod op Dembélé, als opvolger van Neymar, inmiddels hebben afgewezen.

Klopp herhaalt: Coutinho niet te koop

De Braziliaan Philippe Coutinho is voor geen enkele prijs te koop, zo heeft Liverpool-trainer Jürgen Klopp tegen Sky Duitsland nog maar eens herhaald. De club zou volgens Britse media een tweede bod van Barcelona van 100 miljoen euro op de 25-jarige speler hebben afgewezen.

,,Liverpool is geen club om spelers te verkopen. Daar valt niet aan te tornen. Dan maakt het ook niet uit wat er wordt geboden'', zou Klopp tegen de tv-zender hebben gezegd. Volgens de Duitse coach streeft Liverpool naar het sterkst mogelijke team. ,,Dus willen we onze spelers behouden en er nieuwe aan toevoegen. Dat is ons plan.''

Volledig scherm © Getty Images

Tankovic neemt afscheid van AZ Alkmaar

De wegen van Muamer Tankovic en AZ Alkmaar scheiden. De Bosnische Zweed heeft een meerjarig contract getekend bij Hammarby IF, bij AZ had hij nog een contract tot de zomer van 2019.

Tankovic (22) kwam in 2014 over van Fulham. In Londen doorliep hij de jeugdopleiding, maar kon nooit doobreken in het eerste elftal.

Volledig scherm © ANP Pro Shots In 58 wedstrijden bij AZ kwam Tankovic tot tien doelpunten.

Bacuna staat voor vertrek bij Villa

Leandro Bacuna verruilde FC Groningen in 2013 voor Aston Villa, maar staat op de drempel van een vertrek bij laatstgenoemde club. Manager Steve Bruce heeft in een interview laten weten dat een deal rondom de in Nederland geboren international van Curaçao zo goed als rond is. Het gaat daarbij om een andere club in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Volledig scherm © Getty Images

Brighton haalt ook Izquierdo

Brighton & Hove Albion trok maandag Davy Pröpper aan, versterkte zich ook al met Soufyan Ahannach van Almere City FC, en heeft nu een volgende aanwinst binnen. José Izquierdo komt over van Club Brugge, zo hebben The Seagulls bekendgemaakt. De Colombiaanse aanvaller komt over voor zo'n vijftien à achttien miljoen euro over, waarmee Pröpper na drie dagen al niet meer de duurste aankoop ooit is.

Tottenham Hotspur bereidt bod op Sánchez voor

Maurico Pochettino is zeer gecharmeerd van Davinson Sánchez en wil dat zijn werkgever Tottenham Hotspur een bod uitbrengt op de verdediger van Ajax. De coach denkt zelf aan een bedrag van tussen de 35 en 40 miljoen euro, aldus The Sun.

Sánchez zou voor Spurs de eerste transfer van het nieuwe seizoen zijn. Ook Chelsea, Barcelona en Crystal Palace zouden verregaande interesse hebben in de tweevoudig Colombiaans international.

Volledig scherm © ANP

MVV vindt nieuwe aanwinst over de grens

MVV heeft zich versterkt met Jonathan Okita. De 20-jarige vleugelaanvaller tekent een contract voor twee jaar bij de Maastrichtse club. Okita heeft zowel de Duitse als de Frans nationaliteit en komt van Standard Luik.

Dat verhuurde hem afgelopen seizoen eerst aan KSV Roeselare en na de winterstop verkaste hij naar Royale Union Saint Gillis.

Volledig scherm Okita (in het rood) © Orange Pictures Okita was sinds begin vorige maand op proef bij de Maastrichtse club. Hij overtuigde de technische staf op de trainingen en in de oefenwedstrijden vooral door zijn gretigheid een aanvallende kwaliteiten.

Ajax ziet af van Barac

Mateo Barac komt toch niet naar Ajax. De Kroatisch international had al een mondeling akkoord met de Amsterdammers, maar volgens Kroatische media heeft Barac de medische keuring niet doorstaan.

Ajax volgde de linksbenige verdediger (23) van NK Osijek al geruime tijd, maar ging pas tot actie over na de dubbele ontmoeting van de Kroatische ploeg met PSV in de voorronde van de Europa League. Barac maakte in die dubbele ontmoeting een sterke indruk.