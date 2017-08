TT: Paulinho definitief naar FC Barcelona, Chelsea wil Van Dijk voor 55 miljoen

Bart Schenkeveld verruilt PEC Zwolle waarschijnlijk voor een avontuur in Australië. De 25-jarige verdediger ontbrak in de wedstrijdselectie voor het duel met Roda JC omdat hij in onderhandeling is met Melbourne City, de club die trainer John van 't Schip de afgelopen vier jaar diende.



De verwachting is dat de deal de komende dagen wordt afgerond. Schenkeveld maakte in 2015 de overstap van Heracles naar PEC. In Zwolle werd hij mede door blessures en rode kaarten geen onbetwiste basisspeler. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen liet Schenkeveld als linksback een aardige indruk achter. Toch zou hij bij de competitiestart opnieuw genoegen moeten nemen met een reserverol, omdat Van ’t Schip voor Kingsley Ehizibue en Bram van Polen koos als backs tegen Roda JC.