TT: PSG wil 222 miljoen betalen voor Neymar, Ajax en Feyenoord loeren op Kean

'St. Juste met Feyenoord mee naar Oostenrijk'

17 juli SC Heerenveen-speler Jeremiah St. Juste gaat met Feyenoord mee op trainingskamp naar Oostenrijk. Dat is althans de verwachting van zijn zaakwaarnemer. Op dit moment onderhandelen de partijen over een contract in De Kuip. De 20-jarige speler zelf is al tot overeenstemming gekomen met de Rotterdamse club.