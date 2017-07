TT: PSG wil 222 miljoen betalen voor Neymar, Szczesny arriveert in Turijn

Szczesny naar Juventus

Wojciech Szczesny is gearriveerd in Turijn. De 27-jarige doelman maakt voor ruim 11 miljoen euro de overstap van Arsenal naar Juventus. Door de komst van Petr Cech werd de 29-voudig Pools international de afgelopen twee seizoenen door Arsenal verhuurd aan AS Roma.

De Boer vindt behoud Benteke cruciaal

Als het aan Frank de Boer ligt, blijft de Belg Christian Benteke ook komend seizoen actief in het shirt van Crystal Palace. De 26-jarige spits wordt zo'n beetje constant gelinkt aan andere clubs. Zo zou hij onder andere de perfecte opvolger moeten zijn voor zijn vertrokken landgenoot Romelu Lukaku bij Everton.

De Boer spreekt de geruchten vooralsnog tegen: ,,Hij is tevreden hier en we willen heel graag dat hij blijft. Hij is erg belangrijk geweest vorig seizoen, vooral in de tweede helft van het seizoen. Het is cruciaal voor ons dat hij blijft. "