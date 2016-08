TT: PSV wil Kenedy huren, Anderlecht verbreekt record

Bas Dost gepresenteerd bij Sporting

28 augustus De transfer van Bas Dost naar Sporting Clube de Portugal is afgerond. De 27-jarige spits, overgekomen van VfL Wolfsburg, is in clubtenue gepresenteerd in de Portugese hoofdstad. Beide clubs doen geen uitspraken over het bedrag dat met de transfer is gemoeid, maar het zou om zo'n 10 miljoen euro gaan.