TT: Real Madrid aast op Duits talent, nieuwe spits voor Napoli

De transfermarkt is sinds 1 januari geopend. Willen clubs zich in de jacht op titels of handhaving nog versterken - of juist af van dat vijfde wiel aan de wagen - dan kan dat tot 1 februari. In onze rubriek TransferTalk volgen we dagelijks alle nieuwtjes. Bekijk hier onze rubriek van gisteren.

Napoli versterkt zich met spits Pavoletti

SSC Napoli heeft zich versterkt met de Italiaanse spits Leonardo Pavoletti. De 28-jarige spits komt over van Genoa. Dat maakte Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis bekend via Twitter. Pavoletti krijgt bij Napoli rugnummer 32. Pavoletti bouwde zijn carriere op in de lagere divisies van het Italiaanse voetbal, maar brak in 2015 door bij Genoa. Daar scoorde hij in anderhalf jaar 23 goals in 44 wedstrijden.



Napoli nam afgelopen zomer voor 32 miljoen euro al Arek Milik over van Ajax. De Poolse spits begon voortvarend met 7 goals in zijn eerste 9 wedstrijden, maar op 2 oktober scheurde Milik zijn kruisband af. Sindsdien werd zijn plek in de spits meestal ingenomen door de Belg Dries Mertens, die het met 15 goals in 22 wedstrijden ook niet slecht doet.

Manchester United slaat bod Everton op Schneiderlin af

Logo Volledig scherm Morgan Schneiderlin. © afp Ronald Koeman zou bij Everton graag herenigd worden met Morgan Schneiderlin, de Franse defensieve middenvelder met wie hij bij Southampton al samenwerkte. Maar de 27-jarige Schneiderlin speelt inmiddels bij Manchester United, en dat wil hem niet zomaar naar het Everton van Koeman laten gaan. The Guardian weet dat United een bod van 22,5 miljoen euro heeft afgeslagen.



Volgens de krant willen ze in Manchester niet al te veel verlies lijden op de ruim 28 miljoen euro die in de zomer van 2015 aan Southampton betaalden voor Schneiderlin.

Real Madrid zit achter Weigl van Dortmund aan

Real Madrid houdt de ontwikkelingen van Julian Weigl nauwlettend in de gaten, weet AS. De 21-jarige middenvelder valt erg in de smaak in de Spaanse hoofdstad, maar Real zou bereid tot de zomer van 2018 te wachten met de overname. Er zijn echter meerdere kapers op de kust. Ook Manchester City en FC Barcelona zouden azen op de talentvolle Duitser.

Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, onderhoudt goede banden met Dortmund-voorzitter Joachim Watzke. Daardoor lijkt het waarschijnlijk dat de Koninklijke op de eerste rij zit om tezijnertijd een bod op Weigl uit te brengen.