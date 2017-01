TT: Robben maakt zich niet druk, Gudelj tekent in China

De kans is groot dat Michel Breuer (36) ook volgend seizoen de clubkleuren van Sparta verdedigt. De centrale verdediger, van wie het contract medio komende zomer afloopt, is bezig aan een degelijk seizoen bij de uit de eerste divisie gepromoveerde club. ,,Of je nu achttien bent of 36; als je belangrijk bent, speel je”, stelt coach Alex Pastoor. ,,Dus als Michel zich zo blijft manifesteren, is het logisch om met elkaar verder te gaan ja.”



Breuer begon zijn loopbaan bij Excelsior en maakte vervolgens de overstap naar SC Heerenveen. Na een mislukt avontuur bij NEC maakte de in Gouda geboren speler in 2014 de overstap naar Sparta. Bij die club is hij als aanvoerder vaste waarde.



Vandaag komt Breuer vermoedelijk een helft in actie namens de Rotterdamse club, die het trainingskamp in Spanje afsluit met een oefenwedstrijd tegen het beloftenteam van Borussia Mönchengladbach.



Over een week hervat Sparta de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.