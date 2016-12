TT: Ronaldinho: Barça onder indruk van Coutinho, Chinese clubs azen op Di María

'Coutinho in beeld bij Barcelona'

Bij FC Barcelona zijn ze volgens oud-speler Ronaldinho onder de indruk van landgenoot Philippe Coutinho. De Braziliaan, momenteel geblesseerd, draait een prima seizoen bij Liverpool.

,,Ik weet dat er veel bewondering voor hem is in Barcelona. Hij was een van de beste spelers in Europa. Liverpool zal hem natuurlijk proberen te houden, want ze hebben het hele team om Coutinho gebouwd. Maar als je op dat niveau speelt, zal er altijd interesse zijn’’, aldus Ronaldinho, die tussen 2003 en 2008 bij Barça schitterde.

Luis Enrique twijfelt over contractverlenging

Het is niet zeker dat Luis Enrique zijn aflopend contract bij Barcelona zal verlengen. De Spaanse coach twijfelt zelf over zijn toekomst bij de club.

,Hier is mijn thuis en hier wil ik prijzen pakken, maar er is ook een moeilijke kant aan dit beroep. Ik moet dus zien wat ik ga doen in de komende jaren. Maar ik heb tijd om een beslissing te nemen en de club steunt me.

Lampard: Chelsea zou fantastisch zijn

Frank Lampard ziet een terugkeer naar Chelsea wel zitten, als speler of in een andere rol. Dat vertelde hij in een interview met Sky Sports. De 38-jarige middenvelder is transfervrij nadat hij in november vertrok bij New York City FC. ,,Ik wacht nog steeds op het 5-jarige contract van Chelsea. Ik heb nog geen telefoontje gekregen", zo grapte de ex-speler van de Blues. Lampard won met Chelsea drie PL-titels en één CL-titel. In totaal trof de middenvelder liefst 211 keer raak voor Chelsea.

Lampard blijft heel rustig onder de situatie. ,,Als de juiste kans zich aandient, zal ik die met beide handen grijpen. Chelsea zou fantastisch zijn, maar zo werkt het niet altijd. Ik zal sowieso nauw verbonden blijven aan de club, op welke manier dan ook. Maar eerst ga ik tijdens deze periode genieten van mijn familie, enkele biertjes en een extra kalkoen. In januari zal ik een beslissing nemen over mijn toekomst. Ofwel blijf ik spelen, ik heb enkele opties, ofwel stop ik ermee en ga ik verder met iets anders."

Chinese clubs in de markt voor Di María

Enkele clubs uit China hebben volgens de Franse sportkrant L’Equipe interesse in PSG-aanvaller Angel Di María. De Argentijn staat in Parijs onder druk vanwege zijn weinig overtuigende spel. Bovendien heeft PSG Julian Draxler van Wolfsburg overgenomen.

De Chinese clubs smijten ook deze transferperiode met geld. Zo heeft Shanghai SIPG Oscar van Chelsea overgenomen en is Carlos Tevez op weg naar Shanghai Shenhua.

Revanche voor Van Dijk

Virgil van Dijk kan wel eens de duurste verdediger worden die in de winterse transferperiode wordt verkocht. In een interview met The Sunday Times haalt de voormalig speler van FC Groningen zijn gram. ,,Topclubs als Ajax en PSV wilden niets met mij te maken hebben.’’

Van Dijk wijst in het interview naar Luis Suárez die ook via FC Groningen en Ajax de wereldtop bestormde. ,,Maar de topclubs in Nederland waren niet overtuigd. Daarom koos ik voor Celtic,’’, aldus Van Dijk.

De Oranje-verdediger wordt in verband gebracht met Manchester City, dat 50 miljoen pond voor hem over zou hebben. De verdediger kreeg van een ploeggenoot bij Southampton een shirt van City als kerstcadeau.

Moyes was bijna rond met Kroos

Sunderland-coach David Moyes heeft vlak voor zijn terugkeer op Old Trafford het transferbeleid van Manchester United bekritiseerd. ,,Alex Ferguson wedijverde niet met andere clubs. Hij kocht alleen de speler die hij nodig dacht te hebben. United was een traditierijke club’’, aldus Moyes tegen de BBC.

Zelf wilde hij bij United ook met geld smijten. ,,Ik zat achter Gareth Bale aan. We deden zelfs een hoger bod dan Real, maar Gareth zat met zijn gedachten al in Madrid.’’

Als United-coach wilde Moyes ook Cristiano Ronaldo terughalen. Ook Cesc Fabregas en Toni Kroos waren in beeld. Net toen de deal met Kroos bijna rond was, ontsloeg ManU Moyes.