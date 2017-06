TT: Overgang Bosz naar Dortmund morgen rond, Juve neemt Szczesny over van Arsenal

Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Vieira wijst Saint-Etienne af

Patrick Vieira blijft New York City FC trouw. De voormalig Frans international heeft volgens de New York Post een aanbod van Saint-Etienne afgewezen.

Vieira: ,,Natuurlijk zal ik hier blijven. Ik ben bij New York City aan een lange termijn project begonnen.’’

Saint-Etienne, de club van ex-Heraclied Oussama Tannane, zou ook bij Marokko hebben geïnformeerd naar Hervé Renard.

Christophe Galtier was de afgelopen acht seizoenen trainer van Saint-Etienne. Hij maakte vorige maand na overleg met de club zijn vertrek bekend.

Volledig scherm Patrick Vieira. © getty

Dortmund haalt Ajax-coach Bosz binnen

De overgang van Peter Bosz naar Borussia Dortmund wordt morgen beklonken. Dat meldt Bild.

De Ajax-coach moet bij Dortmund de vorige week dinsdag ontslagen Thomas Tuchel opvolgen. Bosz is slechts ruim een jaar trainer van Ajax. Hij volgde in mei vorig jaar Frank de Boer op. Met een jong team dwong Bosz een finaleplek af in de Europa League.

Volledig scherm © Getty Images

Juventus legt 16 miljoen neer voor Szczesny

Wojciech Szczesny (27) verruilt Arsenal voor Juventus. De Italiaanse CL-finalist betaalt 16 miljoen euro voor de Poolse keeper. Dat meldt Sky Sports.

Juventus zou ook al een akkoord hebben met de sluitpost zelf. Szczesny moet het eerste seizoen genoegen nemen met een rol als reservekeeper achter de 39-jarige Gianluigi Buffon, die in 2018 stopt.

Szczesny verruilde in 2006 Legia voor Arsenal en kwam sindsdien 181 keer voor de Londense club uit. Het contract van de Pool bij de Gunners loopt volgend jaar af. Hij kwam de afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor AS Roma. In het seizoen 2009-2010 werd Szczesny aan Brentford uitgeleend.

Volledig scherm © Getty Images

Swansea, Everton, West Ham en Spurs jagen op Arias

Everton, West Ham United en Tottenham Hotspur zouden volgens Daily Star interesse hebben in Santiago Arias. Swansea City zou echter de beste papieren hebben om de 25-jarige PSV-verdediger vast te leggen.

Swansea zou al met PSV hebben gesproken over de Colombiaan, die nog een contract tot medio 2019 in Eindhoven heeft. De transferwaarde van Arias wordt op 12 miljoen pond (13,7 miljoen euro) geschat.

Volledig scherm Santiago Arias (voor). © pro shots

Jordi Cruijff terug naar Barcelona?

FC Barcelona zou Jordi Cruijff een aanbieding hebben gedaan om technisch directeur te worden. Dat meldt het Spaanse AS.

De technisch directeur van Maccabi Tel Aviv moet in Barcelona gaan samenwerken met Robert Fernández, de huidige technische man in Camp Nou. Cruijff, die tussen 1994 en 1996 voor de Catalaanse club uitkwam, zou de aanbieding in beraad hebben.

AS weet verder te melden dat ook Ajax een aanbieding naar de zoon van de legendarische nummer 14 heeft gestuurd, maar het lijkt voor de hand te liggen dat hij voor een dienstverband bij Barcelona kiest.

Volledig scherm © EPA

PSG wil naast Pepe ook James

Pepe (34) speelt de komende twee seizoenen voor Paris Saint-Germain. Het contract van de in Brazilië geboren Portugees bij Real Madrid loopt deze zomer af. Volgens de Madrileense sportkrant Marca is de deal al beklonken.

Pepe, die sinds 2007 voor Real uitkomt, stond ook in de belangstelling van Inter en het Chinese Hebei Fortune.

PSG zou volgens Marca ook James Rodríguez van Real Madrid willen overnemen. Maar aan de Colombiaan hangt een prijskaartje van 75 miljoen euro. De Koninklijke nam de middenvelder in 2014 voor 80 miljoen euro over van AS Monaco.

Volledig scherm © Getty Images

Otigba naar Ferencváros

Ferencváros neemt Kenneth Otigba van Heerenveen over. De verdediger speelde in de jeugd al in Hongarije.

Otigba (24) werd afgelopen seizoen aan het Turkse Kasimpasa uitgeleend.

Otigba speelde sinds december 2012 voor Heerenveen en kwam 82 keer in actie en wist acht te scoren.

Sevilla gaat voor Anderlecht-aanvaller Teodorczyk

Volledig scherm © Getty Images Lukasz Teodorczyk staat in de belangstelling van Sevilla. De spits van Anderlecht scoorde afgelopen seizoen 30 keer in 53 wedstrijden. De Pool moet zo'n 10 miljoen euro kosten, denkt de Spaanse krant AS.



Sevilla is voor komend voetbaljaar op zoek naar aanvallende versterking, omdat de gehuurde Luciano Vietto terugkeert naar Atlético Madrid en Vitolo in de belangstelling staat van de Madrilenen.



Niet alleen Sevilla zou achter Teodorczyk aanzitten. Ook Liverpool en Everton willen de spits hebben.

Messi maakt zich hard voor komst Di María

Lionel Messi hoopt dat Barcelona zich deze zomer versterkt met Ángel di María. Hij zou zich volgens verschillende media in Spanje en Frankrijk hard hebben gemaakt voor de komst van zijn landgenoot die nu nog bij Paris Saint-Germain voetbalt.

Di Maria zou de overbodige Ardan Turan in de selectie van Barcelona moeten vervangen. De middenvelder heeft geen indruk weten te maken nadat hij was overgekomen van Atlético Madrid.

Di María staat nog tot de zomer van 2019 bij Paris Saint-Germain onder contract. Hij voetbalde eerder vier jaar voor Real Madrid, de aartsrivaal van Barcelona. Bij Manchester United botste Di Maria met trainer Louis van Gaal.

Volledig scherm Lionel Messi en Angel di Maria, spelend tegen elkaar in El Clásico. © © Jose Luis Cuesta

Dortmund haalt Frans talent

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Dan-Axel Zagadou. De achttienjarige jeugdinternational van Frankrijk komt over van Paris Saint-Germain. ,,Ik heb bewust voor Dortmund gekozen omdat die ploeg er steeds weer in slaagt om met jonge spelers in het eerste elftal te voetballen'', motiveert hij zijn keuze op de website van zijn nieuwe club.



Zagadou gaat mogelijk voetballen onder trainer Peter Bosz, die Ajax na een seizoen alweer dreigt te verlaten. De Nederlander geldt als topfavoriet om de ontslagen Thomas Tuchel bij de Duitse club op te volgen.

Borussia Dortmund on Twitter Borussia Dortmund have completed the signing of highly-rated French prospect Dan-Axel Zagadou (18) from Paris St. Germain.#welcometodortmund

Liverpool maakt nog kans op Van Dijk

Volledig scherm Virgil van Dijk. © Pro Shots Gisteren kwam het gerucht naar buiten dat Virgil van Dijk voor Manchester City had gekozen. De Liverpool Echo beweert nu echter dat die transfer nog helemaal niet zeker is. Volgens de krant trekt Liverpool nog steeds aan de Oranje-international en wil de club van Jurgen Klopp er zelfs voor zorgen dat Van Dijk één van de best betaalde spelers wordt!



Bij City zou Van Dijk 230.000 euro per week kunnen verdienen, maar Liverpool weet zeker dat de 25-jarige Nederlander niet enkel voor het geld kiest. Samenwerken met Klopp zou zwaar wegen in de uiteindelijke keuze van Van Dijk.

PSG biedt 10 miljoen euro aan Allegri

Volledig scherm © EPA Paris Saint-Germain beleefde een slecht jaar zonder Zlatan. Geen kampioen, geen Champions Leaguesuccessen en daar moet wat aan worden gedaan. De Parijzenaars zien in Massimiliano Allegri dan ook de ideale coach om de club er weer bovenop te helpen. De Italiaan verloor zaterdag nog de Champions Leaguefinale met Juventus.



Bij de Italiaanse recordkampioen verdient Allegri volgens Gazzetta slechts vijfenhalf miljoen euro per jaar. Paris Saint-Germain wil hem 10 miljoen euro bieden..

Arsenal wil Oxlade-Chamberlain nieuw contract aanbieden

Alex Oxlade-Chamberlain blijft de komende jaren nog bij Arsenal. Hoewel Liverpool achter de middenvelder aan zou zitten, heeft Arsenal volgens The Sun duidelijk gemaakt dat ze de 23-jarige willen behouden.



De onderhandelingen over een nieuw contract, waarmee hij meer dan 110.000 euro per week gaat verdienenen, zijn al begonnen.



Oxlade-Chamberlain kwam afgelopen seizoen tot 45 wedstrijden voor de Gunners en scoorde daarin zesmaal.

Volledig scherm © Getty Images

Bale wil blijven bij Real Madrid