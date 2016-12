TT: Tevez krijgt krankzinnig salaris in China, Koeman wil Lookman

Op 1 januari opent de winterse transfertermijn. Willen clubs zich in de jacht op titels of handhaving nog versterken - of juist af van dat vijfde wiel aan de wagen - dan kan dat tot 1 februari. In onze rubriek TransferTalk volgen we dagelijks alle nieuwtjes.

Tevez gaat 722.000 euro per week verdienen in China

Shanghai Shenhua staat op het punt de Argentijnse aanvaller Carlos Tévez de bestbetaalde speler aller tijden te maken. De deal met Boca Juniors is inmiddels beklonken, heeft Gustavo Poyet (trainer van Shanghai Shenhua) laten weten. ,,Voor zover ik weet is alles rond. Er moeten alleen nog een paar kleine plooien gladgestreken worden. Daarna kunnen we het officieel maken," zei de Uruguyaan tegen La Red.



Met een salaris van liefst 722.000 euro per week wordt Tévez met afstand de bestbetaalde speler ter wereld. Dat is op dit moment nog zijn landgenoot Ezequiel Lavezzi, die bij Hebei China Fortune FC elke week 500.000 krijgt bijgeschreven. De transfersom die gemoeid is met de aanstaande overstap van Tévez naar China is nog niet bekend. Eerder gaf Tévez in een persconferentie al aan liever niet te willen vertrekken bij 'zijn' Boca Juniors, maar dat hij het krankzinnige aanbod uit China niet kon weigeren.

Logo Volledig scherm Carlos Tevez in het shirt van 'zijn' Boca Juniors. © AFP

Koeman wil talentvolle aanvaller Lookman overnemen

Everton-coach Ronald Koeman wil zijn selectie in januari versterken met Ademola Lookman. De 19-jarige vleugelaanvaller speelt momenteel nog bij Charlton Athletic in de League One. Lookman speelde al 45 wedstrijden voor The Addicks, waarin hij tien keer scoorde. Charlton Athletic zou zo'n 12 miljoen euro vragen voor Lookman. Koeman gaf al eerder aan zijn selectie graag te willen versterken met een of meerdere aanvallers, nu zomeraankoop Yannick Bolasie zeker een jaar uit de roulatie zal zijn.

Vallejo (19) moet Pepe opvolgen bij Real Madrid

Real Madrid-trainer Zinedine Zidane heeft de opvolger van Pepe al in het vizier. Het gaat om de Spanjaard Jesús Vallejo. Dat schrijft de Spaanse sportkrant Marca. De 19-jarige verdediger is al eigendom van Real Madrid, maar komt op huurbasis uit voor Eintracht Frankfurt. Vallejo maakt indruk bij de huidige nummer 4 in de Bundesliga. In de zomer van 2015 nam Real Madrid de talentvolle verdediger voor 6 miljoen euro over van Real Zaragoza, waar Vallejo sinds zijn tiende speelde. Vallejo speelde zeven interlands voor Jong Spanje. Wanneer de 33-jarige Portugees Pepe besluit om zijn contract niet te verlengen, zal Vallejo naar Madrid worden gehaald. Hij zal daar met de Fransman Raphael Varane moeten strijden om een plekje naast aanvoerder Sergio Ramos.

Logo Volledig scherm Jesus Vallejo in duel met Halil Altintop van FC Augsburg. © AFP

Veerman kan naar Zuid-Korea