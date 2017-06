TT: Van der Sar onderweg naar ADO, Wenger flirt met Mahrez

Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Beijing Guoan zet coach Gonzalez op straat

Trainer José Gonzalez is ontslagen als trainer van de Chinese club Beijing Guoan. De Spanjaard wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de club.

Beijing Guoan verloor vrijdag met 1-0 van Chongqing Lifan. De achterstand op koploper Guangzhou Evergrande is al opgelopen tot dertien punten. Gonzalez was sinds november 2016 trainer bij de kampioen van 2009.

De Spanjaard Soriano en Turk Burak Yılmaz zijn de bekendste buitenlandse voetballers van Beijing Guoan.

Interesse ADO voor zoon Van der Sar

Joe van der Sar, de 19-jarige zoon van Ajax-directeur Edwin, staat in de belangstelling van ADO Den Haag. De keeper zou in eerste instantie worden gehaald voor Jong ADO. Joe van der Sar zat de afgelopen jaren in de jeugdopleiding van Ajax, maar kreeg daar dit jaar te horen dat hij weg moet. ADO lijkt hem dus een nieuwe kans bij een bvo te geven. Technisch directeur Jeffrey van As meldt dat ADO bezig is met de overschrijving.

Volledig scherm Joe (l) tijdens het afscheid van Edwin van der Sar. © Olaf Kraak

Wenger flirt met Mahrez

Volledig scherm Riyad Mahrez. © Photo News Arsène Wenger maakt geen geheim van zijn bewondering voor Riyad Mahrez. De Algerijnse vedette van Leicester City maakte na het verrassende kampioenschap met die club een moeizaam jaar door. ,,Maar dat neemt niets weg van zijn kwaliteiten", zegt Wenger tegenover BeIN Sports. Op de vraag of Arsenal een poging gaat doen Mahrez naar het Emirates Stadium te halen, reageerde Wenger geheimzinnig. ,,We hebben nog geen bod gedaan. Nog niet betekent dat het zou kunnen gebeuren - of niet." Mahrez verlengde in augustus zijn contract bij de Foxes nog met vier jaar.

Duitsland in de ban van Bosz

De kans dat Peter Bosz binnen enkele dagen wordt gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Borussia Dortmund wordt steeds groter. Onderhandelingen tussen beide clubs en de oefenmeester zouden in volle gang zijn. VI meldt dat Ajax vijf miljoen euro voor de trainer - pas een jaar in Amsterdamse dienst - verlangt. Een bedrag waar Dortmund niet van schrikt. Duitse media verwachten dat clubs en trainer er binnen 48 uur wel uit zijn. Lees verder.

Volledig scherm © AP

Mourinho hoopt op weerzien met Varane

De verrichtingen van Rafael Varane in de Champions League-finale van vanavond in Cardiff zal door José Mourinho nauwlettend worden gevolgd. Volgens de Mirror wil de manager van Manchester United zijn defensie deze zomer flink versterken en is hij zeer gecharmeerd van Varane, met wie de Portugees eerder samenwerkte bij Real Madrid. Mogelijk zet United doelman David de Gea, die iedere transferperiode in verband wordt gebracht met Real, in als ruilwaar. Varane staat nog tot medio 2020 onder contract in Madrid. Hij werd zes jaar geleden door Mourinho bij Lens weggekocht.

Volledig scherm Varane in achtervolging op Ronaldo op de training van Real in aanloop naar de CL-finale. © AFP

Concurrenten Arsenal azen op Sanchez

Volledig scherm Sánchez viert de FA Cup-winst met Arsenal. © Getty Images Hoewel Arsène Wenger gisteren nog eens bevestigde dat Alexis Sánchez en Mesut Özil - beiden hebben nog een contract voor een jaar bij de club - bij Arsenal blijven, weet de Daily Mail dat Sánchez daar zelf anders over denkt. Volgens de Britse tabloid sluit de Chileen zelfs een overstap naar directe concurrenten Chelsea en Manchester City niet uit. Bij die clubs zou de aanvaller meer kunnen verdienen, bovendien twijfelt Sánchez over de sportieve kansen van Arsenal komend seizoen. Ook Juventus en Bayern München zouden de situatie rondom de aanvaller met interesse volgen.

Janssen richt zich op Spurs

Vincent Janssen is ondanks een moeizaam eerste jaar voornemens om bij Tottenham Hotspur voor zijn kans te blijven gaan. ,,Maar ik wil meer speeltijd, neem voor mezelf geen genoegen met nog zo’n teleurstellend jaar”, zegt de spits van Oranje in De Telegraaf. ,,Wel sta ik gewoon nog bij Spurs onder contract en zal ik me daar dus ook gewoon melden voor het nieuwe seizoen. Zoals het er nu voorstaat, want in het topvoetbal kan je niets uitsluiten.” Harry Kane, eerste keus bij Spurs voor Janssen, verlengde afgelopen seizoen zijn contract bij de club. Janssen staat tot medio 2020 op de loonlijst.