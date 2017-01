TT: Van der Wiel op weg naar Emiraten, James wil toch bij Real blijven

PSV beslist pas na het huidige trainingskamp in Spanje over eventuele verhuur van Jordy de Wijs. De verdediger wil graag een stap zetten naar de Eredivisie en staat open voor een overstap. Bij Jong PSV blinkt hij vaak uit, maar het perspectief op speeltijd in PSV 1 is gering.



Excelsior is een van de clubs die zich voor hem gemeld heeft. "We wachten sowieso het trainingskamp af", aldus technisch manager Marcel Brands, die aangeeft dat hij niet direct staat te juichen bij verhuur. ,,Op zich staan we er niet onwelwillend tegenover, maar het moet voor ons dan wel iets opleveren. Als er een goede kans op speeltijd is, kan het bijvoorbeeld zinvol zijn."



Ook voor keeper Luuk Koopmans kunnen zich geïnteresseerde kandidaten melden bij PSV. "Hij heeft er een tijd met een blessure uit gelegen, maar is nu weer helemaal fit. Bij Jong PSV kan hij ook spelen, maar we hebben natuurlijk meerdere goalies. Als verhuur iets kan opleveren, willen we daarnaar kijken."