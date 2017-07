TT: Van Drongelen op lijstje bij Feyenoord, PSV zoekt linksback

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord heeft Spartaan Rick van Drongelen in het vizier. De 18-jarige Zeeuw, die als linksback en als centrale verdediger uit de voeten kan, was vorig seizoen een belangrijke kracht bij Sparta. ,,Rick staat op ons lijstje", erkent Van Geel. ,,Een goede speler." Hoewel Van Geel niet wil bevestigen of hij concrete stappen gaat ondernemen om de jongeling naar De Kuip te halen, is een constructie waarin Lucas Woudenberg in een deal wordt betrokken niet ondenkbaar. De verdediger staat op zijn beurt in de belangstelling van Sparta.