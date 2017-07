TT: Van Geel: Van Persie meer dan welkom, Tottenham laat huurling in Marseille

Landskampioen Feyenoord mikt voor het komende seizoen nog op zeker drie of vier nieuwe spelers. ,,We zijn nog volop bezig. Achterin komen er zeker nog twee versterkingen bij en voorin nog een of twee. Daar werken we hard aan'', liet technisch directeur Martin van Geel vandaag bij FOX Sports weten tijdens de jaarlijkse Open Dag in De Kuip.



Volgens Van Geel is een vertrek deze zomer van topscorer Nicolai Jørgensen uitgesloten. ,,Of hij 100 procent zeker blijft? Zeker weten'', benadrukte Van Geel. Hij toonde zich een groot voorstander van een terugkeer van Robin van Persie, die nu nog bij Fenerbahçe speelt. ,,Hij is van de categorie Dirk Kuyt, van de buitencategorie. Die spelers zijn altijd meer dan welkom bij Feyenoord.''



Bart Nieuwkoop viel zaterdag in de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen SDC Putten (10-1) geblesseerd uit. De vleugelverdediger slaat het trainingskamp in Oostenrijk komende week over. ,,Maar hij is binnen vier weken weer terug'', verzekerde Van Geel.