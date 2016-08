TT: Veldwijk in beeld als Haller vertrekt, Juventus keurt Witsel

PSV had nog een sprankje hoop op het huren van de Braziliaan Robert Kenedy, maar weet inmiddels dat hij niet naar Eindhoven komt. Chelsea heeft de 20-jarige Braziliaan verhuurd aan Watford.



Technisch manager Marcel Brands gaf dinsdag al aan niet echt meer te geloven in de komst van Kenedy naar Eindhoven. Volgens hem had Chelsea een voorkeur voor het verhuren van de Zuid-Amerikaan aan een Premier League-club. Brands gaf wel toe in een eerder stadium geïnformeerd te hebben naar zijn haalbaarheid.



De kans is groot dat PSV nu Jetro Willems niet meer laat vertrekken. Kenedy kan onder meer als linksback uit de voeten en had voor Willems een concurrent kunnen worden. Interessant wordt nu of Willems bij PSV gaat bijtekenen, als hij geen transfer maakt. Bij de club is het beleid dat spelers in principe niet transfervrij mogen vertrekken. Het contract van Willems loopt in 2017 af. Eerder is vanuit het kamp-Willems naar PSV toe aangegeven dat Willems de club op een goede manier wil verlaten. Binnen PSV is er de overtuiging dat zijn handtekening onder een nieuw contract haalbaar is, als het niet tot een transfer komt. Eerder lukte het PSV om Memphis Depay en Georginio Wijnaldum langer te binden en daar werden club en spelers bepaald niet slechter van.