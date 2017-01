TT: Vitesse maakt ruimte voor Büttner, Celtic wil Dembélé behouden

Kosuke Ota is weg bij Vitesse. De Japanner stapt per direct over naar FC Tokyo. Hij keert na ruim één jaar bij de Arnhemse club weer terug in de J-League.



Ota (29) maakt met zijn winterse vertrek de broodnodige financiële ruimte in de begroting van de Vitesse vrij voor de komst van Alexander Büttner. De Doetinchemmer, transfervrij sinds deze winter zijn contract bij Dinamo Moskou is ontbonden, heeft een voorstel binnen voor een verbintenis tot medio 2019 bij de Arnhemse eredivisieclub. Ota heeft in totaal 26 duels voor Vitesse gespeeld.



Technisch directeur Mo Allach op de site van Vitesse: ,,Het is een fantastische jongen maar het is ook geen geheim dat hij het lastig had qua aanpassingen en in de communicatie. Mede op basis van zijn eigen wens hebben we meegewerkt aan een lucratieve deal met zijn vorige club.''