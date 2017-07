TT: Vitesse wil Kadioglu, oud-Volendammer loopt stage bij Wimbledon

Raoul Esseboom is op stage bij AFC Wimbledon. De 24-jarige Amsterdammer, die in het verleden uitkwam voor Jong PSV en FC Volendam, loopt stage bij het Engelse Wimbledon. Morgen krijgt de rechtsback speeltijd in de ploeg van manager Neal Ardley in het eerste oefenduel van het seizoen, met Eastleigh.



Essebooms contract bij FC Volendam liep eind juni af. Hij wil in Engeland zijn geluk beproeven. Zijn eerste kans is bij Wimbledon, de club die afgelopen seizoen 15de werd in de League One (na de Premier League en de Championship het derde niveau). Esseboom speelde afgelopen seizoen twaalf keer voor Volendam.