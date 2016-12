TT: Vreven heeft goed gevoel bij NAC, Juventus keurt Rincón

Carlos Tévez vervolgt als verwacht zijn voetballoopbaan in China. De 32-jarige Argentijn ondertekende een tweejarig contract bij Shanghai Shenhua. Volgens media betaalt de Chinese club omgerekend 84 miljoen euro voor Tévez, die daarmee op de zesde plaats komt op de lijst van grootste transfers. Alleen voor Paul Pogba, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín en Neymar is meer geld neergelegd.



Tévez komt over van het Argentijnse Boca Juniors. De 76-voudig international leek, na avonturen in Engeland en Italië, zijn carrière in eigen land af te sluiten. In China gaat hij flink wat geld verdienen, naar verluidt 753.000 Ameirkaanse dollar per week (ongeveer 720.000 euro). Tévez zou daarmee de best betaalde voetballer zijn van dit moment.