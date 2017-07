TT: Twente aast op PEC-aanvaller Ehizibue, Watford wint strijd om Ajax-doelwit

Aké pareert kritiek Conte over 'ongeduldige' Chel­sea-ta­len­ten

31 juli Nathan Aké begrijpt de kritiek van Chelsea-coach Antonio Conte dat jonge talenten meer geduld moeten hebben, maar de Oranje-international denkt toch dat hij er goed aan doet om naar Bournemouth te gaan. ,,Iedereen weet dat Chelsea een grote club is en dat het voor mij moeilijk zal zijn om in de ploeg te komen en veel duels achter elkaar te spelen’’, aldus Aké tegen The Evening Standard.