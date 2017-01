TT: Willem II wil Watford-spits huren, Cassano weg bij Sampdoria

De transfermarkt is nog enkele dagen geopend. Willen clubs zich in de jacht op titels of handhaving nog versterken - of juist af van dat vijfde wiel aan de wagen - dan kan dat tot 1 februari. In onze rubriek TransferTalk volgen we dagelijks alle nieuwtjes. Bekijk hier onze rubriek van gisteren.

Willem II hengelt naar Oulare

Willem II is dicht bij het vastleggen van aanvaller Obbi Oulare. De Belg van Guinese afkomst werd in september 2015 door Club Brugge voor acht miljoen euro verkocht aan het Engelse Watford, dat hem de eerste helft van het huidige seizoen verhuurde aan Zulte Waregem.

Vermoedelijk kan Willem II de spits, die weinig aan spelen toekwam bij Zulte Waregem, huren tot het einde van dit seizoen. Het is nog niet duidelijk of de deal al definitief beklonken is. Willem II was naarstig op zoek naar aanvallende versterking. Enerzijds omdat de ploeg in de eerste 19 competitieduels slechts 12 keer wist te scoren; anderzijds omdat (reserve)spits Bartholomew Ogbeche de rest van dit seizoen uitgeschakeld is vanwege een knieblessure.

Logo Volledig scherm © BELGA

Jozefzoon van PSV naar Brentford

Florian Jozefzoon vervolgt zijn loopbaan in Engeland. De 25-jarige vleugelspits stapt over van PSV naar Brentford en wordt waarschijnlijk vandaag nog gepresenteerd. De bij Ajax opgeleide Jozefzoon kwam via NAC Breda en RKC Waalwijk in de zomer van 2013 terecht in Eindhoven.

Daar wist hij echter nooit een vaste waarde te worden: in drieënhalf jaar tijd kwam hij tot slechts acht basisplaatsen in de Eredivisie. Naar verluidt levert hij PSV nog ongeveer een half miljoen euro op.

Cassano per direct weg bij Sampdoria

Antonio Cassano vertrekt per direct bij Sampdoria. De 34-jarige aanvaller heeft met de Italiaanse voetbalclub een akkoord bereikte over ontbinding van zijn contract.



Cassano komt niet voor in de plannen van Marco Giampaolo. Vorig seizoen maakte de kleurrijke voetballer, bekend om zijn liefde voor vrouwen en eten, in 24 competitiewedstrijden twee doelpunten. Cassano blijft, tot hij een nieuwe werkgever heeft gevonden, bij het tweede elftal van de club meetrainen. Italiaanse media melden dat Cassano zijn loopbaan beëindigt als geen club uit de Serie A zich aandient.



De voormalig international voetbalde eerder bij Bari, AS Roma, Real Madrid, AC Milan, Internazionale en Parma. Ook kwam Cassano, van 2007 tot 2010, al eens uit voor Sampdoria.



In zijn autobiografie vertelde Cassano uitgebreid over zijn seksuele 'prestaties' en zijn liefde voor eten, met name gebak. Cassano kwam in 2012 in het nieuws toen hij op een persconferentie tijdens het EK voetbal zei dat hij hoopte dat er geen homoseksuelen in de Italiaanse selectie zouden zitten.

Logo Volledig scherm Antonio Cassano juicht na een doelpunt voor Parma. © epa

Evra sluit loopbaan af in Frankrijk

Logo Volledig scherm Patrice Evra. © AP Patrice Evra sluit zijn voetballoopbaan af in eigen land. De 35-jarige linkerverdediger heeft een contract voor anderhalf jaar ondertekend bij Olympique Marseille, maakte de club uit de hoogste Franse voetbalcompetitie bekend.



Evra komt over van Juventus. De Italiaanse kampioen nam de speler in 2014 over van Manchester United. Evra stond dit seizoen bij Juventus slechts drie keer in de basis.



Olympique Marseille staat momenteel op de zevende plaats in de Ligue 1.

Dijks bedankt voor Norwich

Het is niet tot een overeenkomst gekomen tussen Mitchell Dijks en Norwich City, meldt de Telegraaf. De Ajax-back was gisteren op bezoek bij de Engelse club, maar bedankte uiteindelijk voor de eer. Volgens zijn zaakwaarnemer Dick van Burik was het gevoel niet 100 procent. ,,En een club als Norwich verdient geen 90 procent.''

De 22-jarige Dijks verloor dit seizoen zijn basisplaats onder leiding van de nieuwe trainer Peter Bosz aan Daley Sinkgraven. Norwich City staat op dit moment tiende in de Championship, het tweede niveau van Engeland. Vandaag meldde de linksachter zich gewoon weer op de training van Ajax.

Dijks genoot zijn opleiding bij Ajax en werd verhuurd aan sc Heerenveen en Willem II. Trainer Frank de Boer haalde hem in de zomer van 2015 terug naar Amsterdam.