TT: Zaza op huurbasis naar West Ham, Zidane zegt dat James in Madrid blijft

TransfertalkDe transferwindow is nog maar een paar dagen geopend. Willen clubs zich toch nog versterken in het al lopende seizoen - of juist af van dat vijfde wiel aan de wagen - dan begint de tijd te dringen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk volgen we al het nieuws, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Zidane zegt dat James Rodriguez in Madrid blijft

Logo AD Volledig scherm © REUTERS Volgens trainer Zinedine Zidane van Real Madrid blijft James Rodriguez bij de club. Na afloop van het duel met Celta de Vigo (2-1 zege) liet Zidane weten dat een transfer uitgesloten is. ,,Hij heeft goed gespeeld. Hij was betrokken bij de wedstrijd en ja, hij blijft bij ons."



James is na zijn transfer van AS Monaco naar Madrid nooit een vaste waarde geworden. De Colombiaan werd veelvuldig gelinkt aan clubs als Juventus en Manchester United.

Zaza op huurbasis naar West Ham United

Logo AD Volledig scherm © pro shots West Ham United heeft zich versterkt met Simone Zaza. De Italiaanse spits is eigendom van Juventus, maar verhuist nu op huurbasis naar de Engelse club. Als de 25-jarige Zaza een bepaald aantal wedstrijden voor West Ham speelt, neemt die club hem voor 20 miljoen pond (23,4 miljoen euro) definitief over van de 'Oude Dame'.



De aanvaller pakte afgelopen jaar met Juventus de Italiaanse titel. Zaza kwam tot negentien competitiewedstrijden, waarin hij vijf doelpunten maakte. Zaza maakte eerder furore bij Sassuolo.



Zaza behoorde eerder deze zomer tot de EK-selectie van de Italianen, die in de kwartfinale via strafschoppen werden uitgeschakeld door Duitsland. Hij was één van de vier 'Azzurri' die faalden vanaf elf meter.

Palasic verhuurd aan AC Milan

Mario Palasic van Chelsea vertrekt op huurbasis naar AC Milan. Dat bevestigt de Londense club. De 21-jarige Kroaat kwam in 2014 over van Hajduk Split en werd al eerder verhuurd aan Elche en AS Monaco. De middenvelder debuteerde nog niet voor Chelsea. Palasic is tweevoudig international.

Ajax komt Rossi tegen bij Celta de Vigo

Giuseppe Rossi vertrekt op huurbasis naar Celta de Vigo, de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Europa League. De 29-jarige Italiaan moet nog medisch worden gekeurd. De club van John Guidetti heeft een akkoord bereikt met Fiorentina over de 29-voudig international. De blessuregevoelige aanvaller speelde vorig seizoen op huurbasis voor Levante.

De Boer versterkt zich met João Mário

João Mário van Sporting Lissabon vertrekt naar het Internazionale van trainer Frank de Boer. Dat bevestigt Sporting. De 23-jarige middenvelder kost naar verluidt ruim 40 miljoen euro. Daarmee is hij volgens de club de duurste speler ooit uit de Portugese competitie. Hij debuteerde in 2011 in de hoofdmacht van Sporting en werd afgelopen zomer Europees kampioen met Portugal.

'Hoogste bod op Ziyech niet van Ajax'

Ted van Leeuwen, technisch directeur van FC Twente, ontkent dat de gesprekken met Ajax over een transfer van Hakim Ziyech zijn afgebroken. ,,De onderhandelingen zijn nog gaande. Wij zien er nog wel heil in. Er zijn meerdere clubs die concrete biedingen hebben gedaan'', aldus Van Leeuwen bij FOX Sports. Ajax heeft volgens hem niet het hoogste bod uitgebracht.



Lees meer.

Dost op weg naar Sporting Portugal

Logo AD Volledig scherm © epa Bas Dost is op weg naar Sporting Portugal. De aanvaller van VfL Wolfsburg is dicht bij een transfer naar de topclub uit Portugal. ,,Ik ga er van uit dat het wel gaat lukken'', vertelde hij zaterdag na de zege van zijn Duitse ploeg op FC Augsburg (2-0).



Dost had zaterdag nog een basisplaats bij Wolfsburg, dat hem vier jaar geleden overnam van sc Heerenveen. Hij leverde de assist voor de openingstreffer van Daniel Didavi. Dost kiest voor een Portugees avontuur omdat hij niet zeker lijkt van een basisplaats dit seizoen. Wolfsburg heeft onlangs Mario Gomez overgenomen van Fiorentina. ,,Dat speelt wel een rol'', erkende Dost.

Castaignos op weg naar Sporting

Luc Castaignos vertrekt na een jaartje alweer bij Eintracht Frankfurt. Dat bevestigde technisch directeur Bruno Hübner zaterdag na de zege van zijn club op Schalke 04 (1-0).



De 23-jarige Castaignos maakte zaterdag al geen deel meer uit van de selectie van Eintracht Frankfurt. Hübner wilde niet bevestigen dat Castaignos naar Sporting Portugal vertrekt.



Eintracht Frankfurt nam Castaignos vorig jaar over van FC Twente.

Arsenal haalt Mustafi en Perez

Logo AD Volledig scherm © EPA Arsenal heeft zaterdag twee nieuwe spelers ingelijfd. Trainer Arsène Wenger meldde de komst van de Duitse international Shkodran Mustafi en de Spanjaard Lucas Pérez. ,,Ze hebben beiden de medische keuring doorstaan. Het is nu nog het papierwerk afhandelen'', aldus Wenger, die zaterdag zijn ploeg zag winnen van Watford: 3-1.



Mustafi komt over van FC Valencia. De Engelse club zou 40 miljoen euro voor hem hebben betaald. Hij tekent een vijfjarig contract bij Arsenal. Mustafi speelde al eens een aantal jaren in de Premier League bij Everton.



Pérez verruilt Deportivo La Coruña voor Arsenal. De aanvaller kost naar verluidt 20 miljoen euro.

Ajax doet bod op Ziyech

Ajax maakt serieus werk van de komst van Hakim Ziyech. Dat meldde het AD eerder.



De club heeft zich zaterdag nu ook bij FC Twente gemeld voor de middenvelder. Volgens de Telegraaf heeft Ajax een bod van 8 miljoen euro op Ziyech uitgebracht. FC Twente heeft een veel hoger transferbedrag in gedachten. Ziyech staat open voor een vertrek naar Amsterdam. Trainer Dick Advocaat wil de middenvelder graag naar Fenerbahçe halen.



De keuze van Ajax voor Ziyech is opmerkelijk. Directeur voetbalzaken Marc Overmars sloot onlangs de komst van Ziyech nog uit. ,,Als je een jongen als Ziyech haalt, leg je hem voor vier jaar vast", aldus Overmars.,,Dan weet je zeker dat je een of twee jonge jongens kunt afschrijven, dus kiezen we voor beleid. Ziyech is een fantastische speler, maar wij zullen hem niet halen."

Engelse ploegen zitten achter Brozovic aan

Logo AD Volledig scherm © pro shots Arsenal krijgt concurrentie van Chelsea in de strijd om Marcelo Brozovic binnen te halen. De clubs zien in de middenvelder van Inter een versterking. Dat meldt The Sun. De 23-jarige Kroaat kost volgens het medium ongeveer 27 miljoen euro. Niet alleen deze Engels ploegen zouden interesse hebben in Brozovic, maar ook Juventus wil de speler halen.

Promes tekent bij

Oranje-international Quincu Promes blijft drie jaar langer in Rusland. De buitenspeler heeft bij Spartak Moskou zijn contract verlengd tot 2021. De 24-jarige Promes speelt al twee jaar in de Russische hoofdstad en is zelfs één van de belangrijkste spelers van de ploeg.

Pellegrini vertrekt naar China

Logo AD Volledig scherm © Getty Images Manuel Pellegrini gaat in China leiding geven aan een sterrenensemble. De Chileense oefenmeester heeft een contract getekend bij Hebei CF waar ook Ezequiel Lavezzi en Gervinho onder contract staan, meldt l'Equipe. Nadat Pellegrini vertrok bij Manchester City vertrok, was hij clubloos.

Hart wijkt uit

Logo AD Volledig scherm © AFP De Europese keeperscarrousel is op gang gekomen. Cillessen is inmiddels aan de Catalaanse kust, Krul komt een jaar naar Ajax en bij Manchester City moet Claudio Bravo de nieuwe doelman worden. Voor Joe Hart is dat het teken om te vertrekken. De Engels international wordt al weken in verband gebracht met andere clubs, maar nu lijkt Sunderland de strijd om de handtekening te winnen. Zo meldt Sunderland Echo.

Ajax gaat toch voor Ziyech

Ajax wil alsnog Hakim Ziyech (23) inlijven. De Amsterdammers doen een ultieme poging de creatieve middenvelder van Twente binnen te halen. Lees hier meer.