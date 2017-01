Van vakkenvuller tot voetbalmiljonair

Breinburg is het klassieke voorbeeld van de American Dream. Hij voetbalt en woont hoogstwaarschijnlijk snel tussen alle wereldsterren in Los Angeles. Op steenworp afstand van Hollywood. ,,Ik heb het gevoel dat het goed gaat komen. Misschien dat ik nog een aantal wedstrijden hier kan spelen. De competitie in Amerika is namelijk nog niet begonnen." Al langer speelt de sprong over de oceaan in zijn achterhoofd. ,,Vorige winter had LA Galaxy al interesse."



Het streelt het ego van Breinburg. Hij zou bij LA Galaxy de opvolger worden van de onlangs gestopte Steven Gerrard. ,,Er zijn zoveel middenvelders op de wereld en dan komen ze voor mij. Dat vind ik bijzonder. De Amerikaanse competitie begint ook steeds mooier te worden. Het niveau stijgt."



De twinkeling in zijn ogen zei genoeg. Toch hadden de transferperikelen weinig invloed op de middenvelder, hij speelde een solide wedstrijd tegen Willem II. ,,Ik ben een prof, wil altijd winnen. De trainer had me ook buiten de selectie kunnen houden. Maar hij weet dat ik altijd 110 procent geef. Tijdens de wedstrijd hebben transferzaken geen invloed."