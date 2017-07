Voetbal schrikt niet van 180 miljoen euro

De Spaanse sportkrant Marca bracht gisteren het nieuws dat Real Madrid en AS Monaco een principeakkoord zouden hebben bereikt over de transfer van Kylian Mbappé. Met pas 18 jaar en nog geen zestig wedstrijden voor de Franse club zou Mbappé al 180 miljoen euro waard zijn. Dat zou volgens Marca de afgesproken hoogte van het transferbedrag zijn: 150 of 160 miljoen nu, en de rest in bonussen, afhankelijk van de prestaties in de komende jaren. Later op de dag kwam een ander bericht: Monaco zou het recordbod hebben afgewezen.



Schrok de voetbalwereld enkele jaren geleden nog op toen eerst met Cristiano Ronaldo en later met Gareth Bale de grens van 100 miljoen voor een speler werd benaderd - beiden werden ook door Real Madrid aangekocht - en ging Paul Pogba vorig jaar met zijn verhuizing naar Manchester United (105 miljoen) door die grens heen, deze zomer gaat het over nieuwe, veel hogere records. Zo wacht Paris Saint-Germain nog af of Neymar ingaat op de lokroep uit Parijs, bereid als ze zijn tot het overmaken van 222 miljoen aan Barcelona.