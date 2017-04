Zaakwaarnemer Griezmann bevestigt concrete interesse ManUnited

De Engelsen zullen wel diep in de buidel moeten tasten. De Fransman heeft namelijk een clausule van iets minder dan 100 miljoen euro in zijn contract, dat hem tot 2021 aan de Spanjaarden bindt.



Door dit hoge bedrag blijven er slechts een paar topclubs over die de spits aan zullen kunnen trekken. ,,We zijn op dit moment de interesse van verschillende clubs aan het onderzoeken. Deze clubs zijn United, Manchester City, Chelsea, Barcelona en Real Madrid. United is de eerste club die ons heeft benaderd en het concreetst is in hun wensen.''



United staat op dit moment op de vijfde plek in de Premier League en is de minst scorende ploeg van de top zes. En dan missen ze ook nog hun grote man Zlatan Ibrahimovic, die een zware blessure op liep in het Europa League-duel met Anderlecht. Donderdagavond staat de Manchester derby op het programma bij stadsgenoot Manchester City.