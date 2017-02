286.000 kijkers voor droomhuwelijk Peter Jan en Virginia

In de aflevering was te zien hoe Johan Vlemmix de twee op Tenerife in de echt verbond. Peter Jan wilde dat dit in een villa gebeurde, maar Virginia hoopte op een buitenbruiloft. Daarom wierp het stel een munt op.



De beslommeringen van het koppel trokken in aanloop naar de bruiloft ook niet al te veel kijkers. Slechts eenmaal steeg het aantal belangstellenden tot boven de 400.000.



Peter Jan kon er niet mee zitten. ,,Ondanks alle commentaar hoop ik dat jullie hebben genoten'', schreef de voormalig presentator op Twitter. 'Voor de haters' voegde hij daar nog een emoji van een middelvinger bij.