Bartho: Mijn vrouw zegt dat ik het lichaam heb van een jonge god

U strijdt op het eiland tegen met tatoeages behangen personen als Dave Roelvink en rapper Kraantje Pappie. Vreest u voor het imago van de 'aandoenlijke oude man'?

,,Ach, ik wil vooral laten zien dat ik fysiek ook wel wat kan. Ouderen zijn de grootste gediscrimineerde groep in Nederland. Toen ik na 25 jaar stopte met GTST ging iedereen er direct van uit dat ik het wat rustiger aan wilde doen. Alsof ik op mijn leeftijd alleen maar thuis mag zitten. Maar ik wíl het helemaal niet rustiger aan doen!''



En hoe zien we dat terug in de show?

,,Ik krijg heel veel respect van andere kandidaten als ik bijvoorbeeld weer ergens in een boom zit. Ik ben ook fysiek sterk. Ter voorbereiding vroeg ik mijn sportschooltrainer of hij een extra fitnessprogramma wilde opstellen. En ik deed een klimcursus, heel gaaf was dat! Het enige is: op mijn leeftijd wordt je evenwicht minder. Ik trok in de tuin een stalen balk die mijn zoon vroeger gebruikte voor het skateboarden onder de struiken vandaan en ben daar wekenlang dagelijks op gaan lopen om dat te trainen. Want je weet, bij Expeditie Robinson komt vroeg of laat een proef voorbij waar dat heel goed van pas komt.''



Bleek u voldoende voorbereid?

,,Nou, die proeven vielen wel tegen. Ga maar eens bij 45 graden balken van 100 kilo sjouwen. En slapen op het eiland is erg oncomfortabel. Je wordt er gek van dat alles altijd onder het zand zit. Een hoop lichamelijk ongemak dus. Ik mag niet zeggen hoeveel kilo's ik kwijt ben, want dat kan verraden hoe ver ik ben gekomen. Maar ik ben héél erg afgevallen. Expeditie Robinson is een heel gemeen programma. Maar toch, het ging me eigenlijk best prima af. Je mist vanwege je leeftijd hooguit een zekere aansluiting met de rest van de deelnemers. Het zij zo.''



Voor de kijker begint het vanavond pas, voor u zit het avontuur er al op. Nog altijd niet van plan het rustiger aan te doen?

,,Zeker niet! Ik doe met mijn GTST-collega Jette van der Meij het theaterstuk Gare de Lyon en er zijn plannen voor een tour met Ernst Daniël Smid. Ik ben hartstikke fit. En door Robinson ook nog eens enorm afgevallen. Eenmaal thuis trok ik me moeiteloos aan zo'n rekstok omhoog. Mijn vrouw zegt dat ik het lichaam heb van een jonge god.''



