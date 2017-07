BBC leert snel: gelijke beloning voor Dr. Who Jodie Whittaker

In de documenten is te lezen dat acteur Peter Capaldi tussen de 202.000 en 252.000 euro per jaar kreeg voor het spelen van de beroemde Time Lord. Jodie Whittaker zal nu hetzelfde gage krijgen.

,,We proberen het gat in de beloning tussen mannen en vrouwen te verkleinen", zegt Hall donderdag, die erop wijst dat zestig procent van het toptalent van de omroep inmiddels vrouw is. Wel erkent de omroep nog te kampen met een diversiteitsprobleem: alle 24 zogenaamde toptalenten zijn blank. The Guardian berekende eerder dat slechts 10 procent van de BBC-presentatoren niet-blank is.