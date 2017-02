'Big Bang Theory krijgt nog zeker twee seizoenen'

Boer Zoekt Vrouw weer kijk­cij­fer­klap­per met 3,7 miljoen kijkers

13 februari De start van het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw is weer ouderwets goed bekeken. Naar de eerste reguliere uitzending keken gisteravond 3.761.000 mensen. Het KRO-NCRV-programma was daarmee verreweg de best bekeken show van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het voorstelrondje in augustus trok destijds dik 3 miljoen kijkers.